Кому найти работу на лето легче всего: украинцам рассказали, кого ищут работодатели

В Украине с начала лета традиционно увеличивается количество сезонных вакансий – в настоящее время в Государственной службе занятости насчитывается 628 таких вакансий. Чаще всего ищут работников в сельском хозяйстве и перерабатывающей промышленности.

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Об этом сообщили в самой Госслужбе занятости. Там отметили: также активно нуждаются в сезонных работниках в туристических агентствах.

Среди конкретных специалистов наиболее востребованными являются подсобные рабочие. А кроме того:

педагоги-организаторы;

стюарды (для предоставления услуг в дороге);

плодоовощеводы;

рабочие по комплексному обслуживанию сельскохозяйственного производства.

На работу готовы брать несовершеннолетних

Вместе с тем, подчеркивается, также растет количество соискателей работы в возрасте до 18 лет. В настоящее время число несовершеннолетних в поисках подработки составляет 123 человека.

В целом, отмечается, за 2025 год количество вакансий в Госслужбе занятости выросло на 40%. Так:

В начале года их общее количество составляло 47 тысяч вакансий.

По состоянию на 1 июня их количество составило 66 тысяч.

При этом, подчеркивается, рост количества вакансий произошел практически во всех сферах. Наиболее существенный рост наблюдается в:

сельском хозяйстве;

строительстве;

перерабатывающей промышленности;

торговле.

В Украине готовы платить около 50 тысяч за работу без опыта

В то же время в Украине все популярнее становится удаленная работа. При этом соискатели нередко ищут вакансии, не требующие особого опыта. И не без причины – на некоторых позициях можно зарабатывать таким образом около 50 тыс. грн.

Так, агентство недвижимости ищет риелтора на зарплату от 60-150 тыс. грн. Среди требований:

Уверенное пользование ПК.

Коммуникабельность .

Знание английского – "будет большим плюсом".

А сеть магазинов по продаже цифровой техники ищет продавца-консультанта. Платить обещают 35-60 тыс. грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом в ближайшее время в основных секторах экономики Украины не предвидится ни существенного увеличения количества вакансий, ни масштабных сокращений. Соответственно, резких изменений на рынке труда не ожидается. Тем не менее часть компаний все же планирует пересматривать численность персонала – и преимущественно в сторону увольнения.

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