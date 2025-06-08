В Украине готовы платить около 50 тысяч за работу без опыта: кого ищут

В Украине все популярнее становится удаленная работа. При этом соискатели нередко ищут вакансии, не требующие особого опыта. И не без причины – на некоторых позициях можно зарабатывать таким образом около 50 тыс. грн.

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Так, агентство недвижимости ищет риелтора на зарплату от 60-150 тыс. грн. Среди требований:

Уверенное пользование ПК.

Коммуникабельность .

Знание английского – "будет большим плюсом".

Компания по обслуживанию электромобилей готова платить 51-60 тыс. грн администратору автосалона. В обязанности, среди прочего, будет входить:

Вести записи в Excel таблице.

Принимать звонки, отвечать на сообщения.

Вести простую документацию.

Контролировать процессы в сервисном центре.

Сеть магазинов по продаже цифровой техники ищет продавца-консультанта. Платить обещают 35-60 тыс. грн.

Украинцам существенно переписали зарплаты

В то же время, отмечают в Нацбанке, главным фактором, сдерживающим рост украинских компаний, является дефицит кадров. При этом из-за жесткой конкуренции за сотрудников:

Работодатели вынуждены повышать зарплаты – к примеру, в 2024 году реальные зарплаты (то есть уже за вычетом инфляции) выросли более чем на 15%.

Продолжается этот процесс и в 2025-м.

"В последние месяцы ситуация с нехваткой кадров несколько улучшилась. Бизнес начал активнее искать работников среди категорий населения, которые раньше были хуже представлены на рынке труда (студенты, пенсионеры, люди с инвалидностью, ветераны). Это отчасти смягчает проблемы предприятий с укомплектованностью своих штатов", – говорится в сообщении.

Впрочем, признают в регуляторе, поиск работников в условиях войны затруднен по ряду причин. В частности, из-за:

миграции;

мобилизации.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом же, в ближайшее время в основных секторах экономики Украины не предвидится ни существенного увеличения количества вакансий, ни масштабных сокращений. Соответственно, резких изменений на рынке труда не ожидается. Тем не менее часть компаний все же планирует пересматривать численность персонала – и преимущественно в сторону увольнения.

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