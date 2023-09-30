Компания, производящая Bayraktar, инвестирует $100 млн в Украину: запустят завод по производству беспилотников

Турецкая компания Baykar, производящая боевые беспилотники Bayraktar TB2, планирует построить в Украине завод по производству беспилотников. Строительство будет продолжаться 1,5 года, а всего планируют инвестировать 100 млн долларов.

Как сообщает издание "Укринформ", об этом заявил генеральный директор Baykar Халюк Байрактар на Форуме оборонных индустрий в Киеве. "У нас в Украине три основные инвестиции. Одна из них – завод. Потом у нас есть сервисный центр, а также головной офис здесь… Это инвестиция, которая составляет около 100 миллионов долларов, и процесс уже пошел. Строительство уже начато. В его завершение понадобится около 1,5 года. Мы планируем, чтобы здесь работало минимум 300 человек. Сотрудничество продолжается", – сказал Байрактар.

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Производство будет самодостаточным, Украина имеет уникальные технологии по производству двигателей, а турецкая сторона – беспилотники, на которых устанавливают эти двигатели. "Перед нами стоят также некоторые вызовы. Это цепочка снабжения, поиск и развитие человеческого капитала через влияние войны и нормативную среду, особенно те правила, которые будут поддерживать эти инвестиции", - отметил руководитель турецкой компании.

По его словам, нынешняя война стала войной беспилотных летательных аппаратов, и у Украины есть в ней некоторое преимущество. "Мы здесь не для того, чтобы максимизировать наши доходы или доходы. Мы здесь чтобы максимально поддержать вас. Мы уважаем вашу борьбу за свободу и независимость, за сохранение вашего суверенитета", – сказал Байрактар.

Он отметил, что все донаты как от компании Baykar, так и из Украины, Польши были использованы, в частности, на приобретение радарных систем, которые уже выявили тысячи целей и принесли весомый результат на поле боя.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине началось строительство завода по производству беспилотных летальных аппаратов Bayraktar турецкой компании Baykar. Там будут производить и другие вещи, о которых пока нельзя говорить.

В конце июня турецкая компания Baykar получила разрешения на производство в Украине беспилотников Bayraktar TB2 и AKINCI SİHA. Ожидается, что их разработка начнется с 2025 года.

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