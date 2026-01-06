Компания из ЕС решила купить украинский банк-банкрот: что будет со средствами клиентов

На рынок банковских услуг Украины планирует выйти эстонская финансовая компания Iute Group. Она собирается запустить новый банк на базе обанкротившегося РВС Банка.

В пресс-службе Iute Group сообщили о желании компании приобрести переходный банк "Юте Банк" (его создали вместо РВС Банка) – цена покупки оцениваются в 120 тыс. евро. Главой нового банка IuteBank станет украинский банкир Артур Муравицкий.

Соответствующее разрешение от Нацбанка рассчитывается получить до конца января. Также выход на украинский рынок должен состояться через соглашение с Фондом гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) – цену покупки оцениваются в 120 тыс. евро, согласно условиям которой Iute Group:

купит банковскую лицензию переходного банка;

переходного банка; получит часть активов и обязательств по вкладам физических лиц;

и обязательств по вкладам физических лиц; создаст новую банковскую структуру в Украине под своим контролем.

Что именно будет передано новому банку

Вклады физических лиц общим объемом около 4 млн евро .

общим объемом около . Примерно 13 000 розничных клиентов вместе с их счетами и депозитами.

вместе с их счетами и депозитами. Активы с минимальным риском – преимущественно государственные облигации и наличные.

– преимущественно государственные облигации и наличные. Кредитный портфель и все кредитные риски передаваться не будут.

Что это означает для вкладчиков

Новый банк станет правопреемником соответствующих обязательств RWS Bank.

Счета и депозиты сохранятся.

Средства останутся в регулируемом банке под надзором НБУ и Фонда гарантирования.

Сеть отделений не передается, банк будет работать преимущественно в цифровом формате.

Планы банка

На первом этапе Iute Group планирует докапитализировать банк, сформировать ключевую управленческую команду и подготовить запуск цифровых банковских сервисов. Для клиентов это означает, что:

вклады остаются в банковской системе Украины;

рисковые активы не передаются;

акцент – на онлайн-банкинг без отделений;

банк будет работать под надзором НБУ и Фонда гарантирования.

Ранее OBOZ.UA сообщал о начале ликвидация обанкротившегося РВС Банка – этот процесс продлится три года. Гарантированные обязательства по вкладам физических лиц были переданы переходному ЮТЕ Банку, который определили правопреемником неплатежеспособного финучреждения.

