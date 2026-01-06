УкраїнськаУКР
Компания из ЕС решила купить украинский банк-банкрот: что будет со средствами клиентов

На рынок банковских услуг Украины планирует выйти эстонская финансовая компания Iute Group. Она собирается запустить новый банк на базе обанкротившегося РВС Банка.

В пресс-службе Iute Group сообщили о желании компании приобрести переходный банк "Юте Банк" (его создали вместо РВС Банка) – цена покупки оцениваются в 120 тыс. евро. Главой нового банка IuteBank станет украинский банкир Артур Муравицкий.

Соответствующее разрешение от Нацбанка рассчитывается получить до конца января. Также выход на украинский рынок должен состояться через соглашение с Фондом гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) – цену покупки оцениваются в 120 тыс. евро, согласно условиям которой Iute Group:

  • купит банковскую лицензию переходного банка;
  • получит часть активов и обязательств по вкладам физических лиц;
  • создаст новую банковскую структуру в Украине под своим контролем.

Что именно будет передано новому банку

  • Вклады физических лиц общим объемом около 4 млн евро.
  • Примерно 13 000 розничных клиентов вместе с их счетами и депозитами.
  • Активы с минимальным риском – преимущественно государственные облигации и наличные.
  • Кредитный портфель и все кредитные риски передаваться не будут.

Что это означает для вкладчиков

  • Новый банк станет правопреемником соответствующих обязательств RWS Bank.
  • Счета и депозиты сохранятся.
  • Средства останутся в регулируемом банке под надзором НБУ и Фонда гарантирования.

Сеть отделений не передается, банк будет работать преимущественно в цифровом формате.

Планы банка

На первом этапе Iute Group планирует докапитализировать банк, сформировать ключевую управленческую команду и подготовить запуск цифровых банковских сервисов. Для клиентов это означает, что:

  • вклады остаются в банковской системе Украины;
  • рисковые активы не передаются;
  • акцент – на онлайн-банкинг без отделений;
  • банк будет работать под надзором НБУ и Фонда гарантирования.

Ранее OBOZ.UA сообщал о начале ликвидация обанкротившегося РВС Банка – этот процесс продлится три года. Гарантированные обязательства по вкладам физических лиц были переданы переходному ЮТЕ Банку, который определили правопреемником неплатежеспособного финучреждения.

