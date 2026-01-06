Компания из ЕС решила купить украинский банк-банкрот: что будет со средствами клиентов
На рынок банковских услуг Украины планирует выйти эстонская финансовая компания Iute Group. Она собирается запустить новый банк на базе обанкротившегося РВС Банка.
В пресс-службе Iute Group сообщили о желании компании приобрести переходный банк "Юте Банк" (его создали вместо РВС Банка) – цена покупки оцениваются в 120 тыс. евро. Главой нового банка IuteBank станет украинский банкир Артур Муравицкий.
Соответствующее разрешение от Нацбанка рассчитывается получить до конца января. Также выход на украинский рынок должен состояться через соглашение с Фондом гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) – цену покупки оцениваются в 120 тыс. евро, согласно условиям которой Iute Group:
- купит банковскую лицензию переходного банка;
- получит часть активов и обязательств по вкладам физических лиц;
- создаст новую банковскую структуру в Украине под своим контролем.
Что именно будет передано новому банку
- Вклады физических лиц общим объемом около 4 млн евро.
- Примерно 13 000 розничных клиентов вместе с их счетами и депозитами.
- Активы с минимальным риском – преимущественно государственные облигации и наличные.
- Кредитный портфель и все кредитные риски передаваться не будут.
Что это означает для вкладчиков
- Новый банк станет правопреемником соответствующих обязательств RWS Bank.
- Счета и депозиты сохранятся.
- Средства останутся в регулируемом банке под надзором НБУ и Фонда гарантирования.
Сеть отделений не передается, банк будет работать преимущественно в цифровом формате.
Планы банка
На первом этапе Iute Group планирует докапитализировать банк, сформировать ключевую управленческую команду и подготовить запуск цифровых банковских сервисов. Для клиентов это означает, что:
- вклады остаются в банковской системе Украины;
- рисковые активы не передаются;
- акцент – на онлайн-банкинг без отделений;
- банк будет работать под надзором НБУ и Фонда гарантирования.
Ранее OBOZ.UA сообщал о начале ликвидация обанкротившегося РВС Банка – этот процесс продлится три года. Гарантированные обязательства по вкладам физических лиц были переданы переходному ЮТЕ Банку, который определили правопреемником неплатежеспособного финучреждения.
