Компании, которые давали взятки фигурантам "пленок Миндича", смогут избежать наказания: в НАБУ назвали условие

Контрагенты "Энергоатома", которые давали взятки должностным лицам в рамках преступной схемы с "пленок Миндича", по закону должны понести уголовное наказание. Впрочем, у них есть шанс получить освобождение от ответственности. Для этого нужно самостоятельно во всем признаться до того, как детективы установят факт взятки.

Об этом рассказал директор НАБУ Семен Кривонос в интервью "Суспільне". По его словам, такой шаг будет расцениваться как сотрудничество со следствием.

"Тот, кто сообщит нам (о даче взятки. – Ред.) заблаговременно – до того момента, как мы это раскроем – это будет способствовать и следствию, и тем, кто давал взятки. При условии, что лицо сообщит, что давало взятки должностному лицу "Энергоатома" или министерства при вынужденных обстоятельствах... Именно в этом случае (будет освобождение от уголовной ответственности. – Ред.) – если это сделать до того, когда мы это установим и сообщим о подозрении о даче взятки должностному лицу", – сказал он.

Напомним, следствие установила, что в "Энергоатоме" действовала схема "шлагбаум". По версии следствия, доверенные лица Тимура Миндича вымогали у поставщиков "Энергоатома" откаты. Если те отказывались давать деньги, им просто не платили за поставленную продукцию, а взыскание долгов с "Энергоатома" через суд было заблокировано.

При этом официально в деле фигурируют пока только две компании– "Эласт Атом" и бориславский завод РЭС. У них были контракты с "Энергоатомом" на небольшие суммы. Остальные компании не торопятся признаваться в даче откатов, однако следствие устанавливает всех причастных.

"Мы убеждены в доказательствах по этому делу и в наличии так называемых предикатов в нем. Это то, что дает возможность утверждать о фактах легализации средств, добытых преступным путем. Мы работаем, видим перспективу. Повторюсь: изъято очень много документов, сейчас назначаются экспертизы, сопоставляются аудиозаписи с имеющимися документами, с бухгалтерией. Поэтому, я думаю, в рамках этого дела мы увидим и другие эпизоды. При наличии и доказанности будем эти эпизоды также инкриминировать фигурантам", – анонсировал Кривонос.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее стало известно, что фигурантам "пленок Миндича" сливали данные о расследовании. Выдавать планы детективов могли правоохранители и госслужащие, которые подавали соответствующие запросы через реестр судебных решений.

Также сообщалось, что фигурант операции "Мидас", экс-глава Государственной службы финансового мониторинга Филипп Пронин, с начала года провел на работе всего десять дней, зато был в заграничных командировках более 70 дней. Как стало известно, отъезды чиновника совпадали по времени с важными заседаниями временных следственных комитетов Верховной Рады или коррупционными скандалами с участием его команды.

