Коллекторы начали "сбивать" с украинцев долги по-новому: законны ли их действия

С украинцев, которые задолжали финансовым учреждениям деньги, могут взимать долги в судебном порядке. Но порой такие долги передаются коллекторским службам, которые используют фальшивые повестки с целью запугать должников – чтобы они вернули средства самостоятельно.

Об этом в эфире "Киев24" заявил адвокат Сергей Старенький. Он пояснил, что такие действия не имеют правовой силы, а их целью является вызвать панику среди людей, которые не разбираются в юридических нюансах.

Такие "документы" могут быть подделаны под настоящие повестки и содержать информацию о принятом судебном решении и аресте имущества должника. Но их может выделять приписка "Образец" небольшим шрифтом в одном из углов.

Адвокат советует гражданам передавать подобные документы в Национальный банк для фиксации нарушений. Если компания систематически совершает такие действия, ее могут оштрафовать или исключить из реестра коллекторских организаций.

"Обычным людям сложно разобраться. Они понимают, что долг у них действительно есть. Коллекторские компании начинают придумывать, что эти долги очень большие и ежедневно нарастает пеня – накручивают эти суммы, и люди пугаются", – объяснил Старенький.

В то же время юрист подчеркнул, что при наличии долга стоит или быстро его погасить. А чтобы избежать судебного взыскания – обратиться за юридической консультацией.

ПриватБанк продаст сотни тысяч "плохих" кредитов

Летом государственный ПриватБанк решил продать более 650 тысяч старых "плохих" кредитов на 5,2 миллиарда гривен – их могут выкупить коллекторы уже 14 августа со значительной скидкой. Если найдется покупатель, должникам следует готовиться к настойчивым попыткам взыскания, хотя и в рамках закона.

Таким образом в финучреждении хотят очистить портфель неработающих активов (NPL), который на конец 2024 года составлял 4,9% – это самый низкий показатель среди государственных банков Украины. Речь идет о кредитах, которые:

выдавались без залога;

средняя задолженность – около 7900 грн ;

; минимальный – 100 грн ;

; максимальный – 250 000 грн ;

; не принадлежат военнослужащим и жителям прифронтовых территорий.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Украине хотят создать механизм самозапрета на получение кредитов – займы, выданные таким гражданам, будут считаться недействительными, и их можно будет не возвращать. Соответствующий законопроект 7 октября приняли в парламенте.

