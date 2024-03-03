Кого ищут работодатели в Украине: стало известно, в каких областях дефицит кадров

В Украине количество вакансий за 2 года войны увеличилось в таких сферах как медицина и фармацевтика, образование и наука, охрана и безопасность, юриспруденция, торговля. Что интересно, дефицит кадров более ощутим у западных регионах.

Однако рынок труда уже привык к условиям работы во время войны. С начала широкомасштабного вторжения по количеству вакансий рынок труда восстановился на 93%, свидетельствуют данные кадрового портала.

В каких областях уменьшилось количество вакансий?

IT;

строительство и архитектура;

делопроизводство;

страхование;

телекоммуникации и связи.

Из-за мобилизации дефицит персонала ощущается во многих регионах Украины. Люди больше ищут отдаленную работу. Хотя в январе на рынке труда прибавилось соискателей, из-за чего возросла конкуренция.

Работодатели как во Львове, так и в Киеве вынуждены увеличивать к кандидатам как требования трудоустройства (сейчас стало актуальным требование – знание английского языка), так и уровень зарплат. Кстати, средний показатель зарплат по стране уже составляет 20 тыс. грн.

"Что касается западных регионов, то там кадровый дефицит более ощутим, чем в центральных и восточных, потому что трудовая миграция "вымывала" отсюда людей на протяжении многих лет. К тому же, как видим из опросов наших беженцев, именно из западного региона выехала за границу достаточно большая часть трудоспособного населения", – рассказывает украинским СМИ Татьяна Пашкина, HR-экспертка.

Она добавляет, что с началом войны произошло большое перемещение бизнесов с востока Украины на запад. В западных областях из-за этого стало больше работодателей.

"Соответственно, в западных регионах, в том числе, и во Львове возросло количество работодателей. Насколько мне известно на мероприятие переехало 800 крупных предприятий, а 600 уже возобновили работу. А для этого были нужны люди, потому что не все сюда переехали вместе со своим персоналом". Поэтому существует потребность в рабочих руках и работодатели вынуждены поднимать заработную плату, чтобы подобрать квалифицированный персонал", – рассказывает Пашкина.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, в ближайшее время украинский рынок труда будет находиться в достаточно статическом состоянии: в основных секторах экономики не ожидается как резкий рост вакансий, так и волны увольнений. Впрочем, компании, которые намерены изменять количество сотрудников, все-таки есть. И эти ожидания в основном отрицательные: увольнять работников гораздо чаще, чем нанимать новых.

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