Когда в Украине могут ввести графики отключения света: в ДТЭК назвали четыре условия

В Украине могут ввести графики отключения электроэнергии при четырех условиях. Среди них отсутствие тепловой генерации, повышение потребления, недостаток импорта и отсутствие возможности передачи тока между регионами.

Об этом заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук, передает "Слово и Дело". По его словам, ограничения могут ввести, если не будет восстановлена тепловая генерация. Второй момент – вероятное повышение потребления электроэнергии из-за летней жары.

"Третье условие – не хватит объема электроэнергии, которую мы получаем из Европы. И в-четвертых, не будет возможности передать в определенные регионы необходимый объем электроэнергии. Тогда единственный способ сбалансировать систему – это снизить потребление в целом с почасовыми графиками отключения", – сказал Сахарук. Он добавил, что энергетики введут графики отключений света только при выполнении всех вышеперечисленных условий.

Весной 2024 г. Россия перешла к новой фазе энергетического террора в Украине, прицельно обстреливая тепловые электростанции (ТЭС). "На сегодняшний день у нас такие обстоятельства, что почти каждая ТЭС повреждена ", – рассказал OBOZ.UA директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

По его словам, после уничтожения россиянами Трипольской ТЭС ситуация стала еще более сложной, но принципиальных изменений не произошло. Как добавил бывший министр энергетики и глава Всеукраинской энергетической ассамблеи Иван Плачков, ситуацию с энергоснабжением Украины следует рассматривать не отдельными регионами, а комплексно.

Как сообщал OBOZ.UA, пока в Украине не планируется повышать тариф на электроэнергию с текущих 2,64 грн за 1 кВт*ч без учета объема потребления. Однако исключать этого нельзя – в первую очередь из-за необходимости проведения ремонтов энергообъектов, поврежденных россиянами.

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