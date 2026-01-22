Когда города вернутся к прогнозируемым графикам отключений: украинцам озвучили позитивный прогноз по свету

В Украине со спадом морозов нагрузка на энергосистему постепенно будет уменьшаться, что должно сократить количество и продолжительность экстренных отключений. В то же время, в Киеве возвращение к прогнозируемым почасовым графикам возможно только после стабилизации работы сетей и завершения восстановительных работ.

О постепенном уменьшении отключений сообщил генеральный директор Yasno Сергей Коваленко. По его словам, ситуация в Киеве остается очень сложной, а ранее обнародованные графики пока не применяются.

Особенно серьезные последствия вызвал последний обстрел, ведь в Днепровском и Деснянском районах без электроснабжения остаются чуть более 40 тысяч клиентов. Часть повреждений являются сложными с технической точки зрения, а восстановительные работы осложняются высокой нагрузкой на сети.

Не лучше ситуация и в Днепре. Там энергетики вынуждены одновременно применять до 4-4,5 очередей отключений. При этом фактические промежутки без света могут превышать семь часов, даже если по графику предусмотрено меньше. Как пояснил Коваленко, причина заключается не только в повреждениях, но и в том, что система физически не способна пропускать большие объемы электроэнергии без риска новых аварий.

В то же время в Yasno озвучивают осторожно положительный прогноз. По словам Коваленко, Украина уже прошла большую часть зимы, а синоптики ожидают постепенное ослабление морозов. Это должно снизить нагрузку на сети и дать энергетикам больше пространства для стабилизации ситуации. Компания отмечает, что специалисты работают круглосуточно, чтобы как можно скорее вернуть систему в контролируемый режим.

В то же время, в Министерстве энергетики оценивают ситуацию еще сдержаннее. По словам первого заместителя министра энергетики Артема Некрасова, по состоянию на 21 января в Украине действует режим чрезвычайной ситуации в энергосистеме. Причина – сочетание постоянных атак со стороны России и резкого роста потребления из-за морозов.

В Минэнерго подчеркивают, что возвращение Киева к почасовым графикам отключений возможно только после общей стабилизации энергосистемы. Сейчас ремонтные бригады непрерывно ликвидируют последствия ударов по объектам инфраструктуры, пытаясь восстановить электро- и теплоснабжение в максимально сжатые сроки.

Для ускорения восстановления к работам привлекли аварийные бригады из других регионов, а также специалистов "Укрзализныци". Операторы систем распределения вынуждены применять сетевые ограничения, поэтому почасовые графики временно не действуют. В то же время в столице уже восстановлено водоснабжение и электропитание всех объектов критической инфраструктуры.

Отдельный акцент в Минэнерго делают на усилении резервов. Киев получил 55 дополнительных генераторов из резервного хаба министерства, а также ожидает дальнейшую помощь от международных партнеров. Параллельно продолжается проверка работы критических объектов, чтобы высвободить дополнительные объемы электроэнергии для бытовых потребителей.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы уже несколько недель живут в режиме жестких графиков отключений света. Причина – повреждения энергообъектов из-за российских массированных атак. При таких условиях отдельные банкоматы могут оказаться обесточенными или из-за ажиотажа деньги в них быстро заканчиваться. В связи с этим на официальном уровне украинцев призывают сделать запас наличности.

