Когда деньги нужны быстро: новая кредитка от Идея Банк с максимальным лимитом 500 тысяч гривен

Мобильный O.Bank от Идея Банк выпустил новую кредитную О.Карту с максимальным лимитом до 500 000 грн. Льготный период расчета по кредиту по карте составляет до 92 дней. Это быстрое и надежное решение как для реализации планов, так и для чрезвычайных жизненных ситуаций.

Главное преимущество новой кредитной карты от Идея Банк – оформление в мобильном приложении O.Bank за 5 минут, длительный льготный период – до 92 дней для погашения задолженности без начисления процентов за пользование кредитом.

Также клиенты Идея Банк получают высокую вероятность получения положительного решения от банка, даже если в других банках ранее получали отказ.

Как рассказали в Идея Банке, новая карта оформляется в мобильном приложении O.Bank. Комиссия за перевод кредитных средств по карте составляет всего 2,5%, что на 1,5% ниже чем в целом на банковском рынке.

В отличие от других банков, для собственных средств по О.Карте Идея Банк постоянно проводит начисление 5% годовых, что позволяет клиентам не только удобно пользоваться картой для своих нужд, но и получать дополнительный доход на остаток средств.

Процентная ставка по "Оплате частями" и "Рассрочке" составляет 0,01%, а после окончания льготного периода процентная ставка составляет 3,3% в месяц.

Обязательный минимальный платеж – от 3,3% от суммы задолженности. Это означает, что можно продолжать пользоваться кредитным лимитом сколько нужно, только надо раз в месяц платить процент за пользование.

"Физически от клиента предоставления никаких документов не требуется. Следует только зайти в мобильное приложение O.Bank , подтвердить соответствующий запрос в Дія или использовать Bank ID. За считанные минуты клиент получает необходимые средства. Никакого стресса. Это быстрое и выгодное решение как для реализации планов, так и для чрезвычайных жизненных ситуаций, когда деньги нужны срочно", – отметил руководитель направления карточных продуктов Идея Банка Александр Герасимов.