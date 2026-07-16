США изменили правила доставки посылок из Украины: кого коснется

США кардинально меняют правила таможенного оформления международных почтовых отправлений. Это напрямую затронет украинских крафт-мастеров, производителей и предпринимателей, которые продают свои товары американским покупателям (например, через Etsy, Shopify или Amazon).

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Как сообщили в "Укрпочте", системы компании уже адаптированы к нововведениям. Таким образом, процесс оформления для украинцев останется максимально простым и автоматизированным.

Что изменилось

Ранее для упрощенного оформления применялась фиксированная ставка пошлины в размере 10%. Теперь она отменена. Вместо этого процент пошлины будет рассчитываться индивидуально – в зависимости от конкретной категории товара . Это означает, что на одни товары пошлина станет меньше 10%, а на другие – наоборот, вырастет.

. Это означает, что на одни товары пошлина станет меньше 10%, а на другие – наоборот, вырастет. Для каждого предмета в посылке отправитель должен четко указать полный 10-значный код товара ТНВЭД (УКТВЭД) . Это необходимо для того, чтобы американская таможенная система автоматически и безошибочно определила ставку пошлины.

. Это необходимо для того, чтобы американская таможенная система автоматически и безошибочно определила ставку пошлины. Порог стоимости товаров для упрощенного электронного оформления существенно повышается – с $800 до $2500 в одной посылке. Если стоимость вашего отправления превышает $2500, его растаможивание и оплата сборов будут осуществляться уже непосредственно получателем на территории США.

Что делать клиентам "Укрпочты"

Чтобы экспортерам не пришлось самостоятельно искать ставки пошлин для каждого товара и вручную рассчитывать платежи, "Укрпочта" интегрировала в свои системы интеллектуальный алгоритм от компании Zonos. Все обновления в ИТ-системах "Укрпочты" станут доступны ориентировочно с 21 июля 2026 года.

Как это будет работать на практике

При оформлении посылки в Личном кабинете на сайте "Укрпочты" вам достаточно правильно ввести описание товара, его стоимость и 10-значный код. Умный таможенный калькулятор автоматически подберет актуальную ставку пошлины США и покажет вам точную сумму к оплате еще до того, как посылка будет отправлена.

Как будут оформляться посылки по-новому

Коммерческие отправления (продажи) оформляются исключительно в электронном виде через Личный кабинет на сайте "Укрпочты" или через обновленные партнерские API (для автоматизированных систем). Мобильное приложение получит это обновление чуть позже.

оформляются исключительно в электронном виде через или через обновленные партнерские (для автоматизированных систем). Мобильное приложение получит это обновление чуть позже. Некоммерческие отправления (подарки от физических лиц) можно приносить и оформлять непосредственно в почтовых отделениях без предварительного заполнения онлайн. Правила для подарков не изменились: лимит беспошлинного ввоза составляет $100, а один отправитель может отправить не более 5 таких посылок в год.

Что будет с посылками, которые уже в пути?

Все международные отправления, которые вы успеете оформить и отправить до момента вступления в силу новых правил (то есть до 24 июля), дойдут до покупателей в США без каких-либо изменений и дополнительных платежей.

В течение переходного периода "Укрпочта" берет на себя сопровождение таможенного оформления, урегулирование технических вопросов и будет выступать финансовым гарантом перед Таможенной службой США.

В то же время на сроки доставки нововведения не повлияют, поскольку логистические цепочки работают стабильно и без задержек. На сегодняшний день 85% всех посылок "Укрпочты" доставляются в США в течение 7–14 календарных дней с момента отправки из Украины до вручения покупателю.

Важно знать: это лишь первый этап модернизации таможенной системы США. Второй этап запланирован на 22 октября 2026 года – он коснется особых требований к отдельным категориям товаров. Как только американская сторона предоставит технические спецификации, «Укрпочта» вновь оперативно обновит свое программное обеспечение и заблаговременно предупредит всех украинских экспортеров.

Как уже сообщал OBOZ.UA, клиенты "Новой почты" смогут отправлять в Украину посылки и документы из США. Это стало возможным благодаря партнерству с UPS Store – отправления весом до 30 кг принимают более 6000 почтовых пунктов компании в Соединенных Штатах.

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