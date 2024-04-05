Клиентам крупного украинского банка "запретят" снимать деньги с банкоматов и расплачиваться картами: что произошло

В ночь на 6 апреля 2024 ПриватБанк будет проводить регламентные работы процессингового центра. В связи с чем будут недоступны операции с картами – в частности, перевод денег, оплата товаров и услуг и пр.

Об этом сообщили в самом банке. Там отметили: недоступными услуги будут 6 апреля с з 00:05 до 07:05.

Также, подчеркивается, в это время нельзя будет воспользоваться банкоматами и терминалами самообслуживания. А кроме того, POS-терминалами банка.

"6 апреля ПриватБанк производит регламентные работы процессинга. В период проведения работ с 00:05 и до 07:05 утра, банк временно приостановит проведение операций с карточками", – говорится в сообщении.

Что изменит ПриватБанк

При этом в банке отметили, что регламентые работы будут направлены на улучшение ряда параметров его работы. В частности:

увеличения мощности;

улучшения безопасность обработки "растущих объемов операций с платежными картами".

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