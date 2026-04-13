Клиентам крупного госбанка не продлят действие карт: кого касается

Государственный Ощадбанк продлил действие своих карт, срок которых истек начиная с февраля 2022 года. Теперь они будут действовать по крайней мере до 30 июня 2026 года. Продление состоится в автоматическом режиме – для всех карт, кроме тех, что не соответствуют определенным параметрам.

Об этом сообщили в самом банке. Там отметили: исключения составят карты:

Срок действия которых истек в течение февраля 2022 – октября 2025 года, а также по которым в течение сентября – октября 2025 года была совершена одна или более операций с использованием карты (в т.ч. неуспешных).

При этом сама операция должна быть совершена в кассе, банкомате или терминале любого украинского банка.

Остаток средств равен нулю, и не было никакой операции за последние 6 месяцев.

Важно! Эти условия должны быть соблюдены одновременно.

Кому стоит прийти в отделение Ощадбанка для получения карты

В целом же, отметили в Ощадбанке, причиной автоматического продления действия простроченных карт является военное положение. Другая причина – желание обеспечить клиентам удобство в работе с банком.

При этом подчеркивается: несмотря на автоматическое продление, отдельной категории клиентов все же придется прийти в банк по свою карту. Речь о тех, кто уже перевыпустил свою карту.

ПриватБанк обновил функционал Приват24

Тем временем, клииенты ПриватБанка получили возможность оформлять eSIM мобильных операторов "Киевстар", Vodafone и lifecell в приложении Приват 24. Для этого прежде всего следует убедится, что ваш телефон поддерживает соответствующую технологию. После чего в Приват 24 нужно:

Перейти в сервис eSIM.

Выбрать оператора и доступный тариф.

Оплатить картой и получить QR-код на электронную почту – чтобы активировать eSIM на смартфоне.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же украинцы получили возможность отслеживать прохождение своих банковских платежей – в режиме 24/7. Для этого с 1 декабря 2025 года Нацбанк запустил трекинг в системе электронных платежей (СЭП).

