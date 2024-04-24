Госбанк снимает с клиентов плату за двойную конвертацию при снятии наличных денег: что известно

Государственный Sense bank стал объектом критики из-за неправомерной конвертации средств при снятии наличных за рубежом через банкомат. Банк объяснил процесс проведения операций в другой валюте и предложил клиенту рассмотреть возможность пользования валютными картами во избежание подобных проблем.

Об этом Sense bank сообщил в ответ на жалобу клиента на специализированном форуме "Минфин". "Непонятно, почему средства были списаны из-за двойной конвертации: евро в доллары и доллары в грн. В других наших украинских банках гривна конвертируется непосредственно в евро", – пожаловалась клиентка.

Во время своего пребывания за границей клиент банка натолкнулся на непредвиденные финансовые трудности, связанные с операцией снятия наличных через банкомат. Ожидая получить 250 евро со своего гривневого карточного счета, банк выдал 12454,99 гривны. Удивление вызвал процесс двойной конвертации, в результате которого средства сначала были переведены в доллары, а затем – в евро, что привело к начислению крупной комиссии.

В ответ на запрос клиента банк объяснил, что при проведении операций в валюте, отличной от валюты счета, всегда происходит конвертация. Например, если клиент использует карту на платежной системе Mastercard и производит оплату в евро, а счет открыт в гривнах, конвертация через доллар происходила как раньше, так и сейчас.

До 16 января 2022 года процесс конвертации выглядел следующим образом: в день проведения операции евро превращалось в гривну по курсу продажи евро от банка, а в день списания сделки сначала евро конвертировалось в доллар по курсу Mastercard, а затем доллар превращался в гривну по курсу продажи доллара. от банка.

Однако сейчас валюта сделки конвертируется в валюту счета только один раз – при проведении оплаты по курсу, действующему в день операции. Этот процесс происходит так: сначала евро превращается в доллар по курсу МПС, а затем доллар конвертируется в гривну по курсу продажи доллара от банка.

Таким образом, до 16 января также происходила конвертация через доллар, однако через 2-3 дня дополнительно могла происходить коррекция курса. Сейчас такого не произошло – сумма, списанная со счета во время проведения операции, остается стабильной, и пересчета через 2-3 дня не происходит.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинские банки с начала 2024 сократили сеть своих отделений. Филиалов финучреждений за первые три месяца года стало на 30 меньше, больше всего закрыл "Креди Агриколь".

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