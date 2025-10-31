Китай "обвалил" стоимость нефти: какие теперь цены

На мировых рынках подешевела нефть. Так, утром 31 октября стоимость фьючерсов на марку Brent снизились на 12 центов, или 0,18% – до 64,88 доллара за баррель. А на марку WTI – на 21 цент, или 0,35%, до 60,36 доллара за баррель. Причинами же этого в экспертной среде называют укрепление доллара, ситуацию в китайской экономике и избыток предложения.

Видео дня

Об этом сообщает Reuters. Отмечается: сильный доллар снизил интерес инвесторов ко всем сырьевым товарам.

"Дополнительное давление на рынок оказали процессы, происходящие в Китае. Согласно официальной статистике, производственная активность в стране сокращается уже седьмой месяц подряд", – говорится в сообщении.

Кроме того, подчеркивается, по прогнозам, страны ОПЕК (Организация стран – экспортеров нефти) и их партнеры вне картеля продолжают наращивать добычу нефти. Что, по прогнозам, приведет к тому, что:

Рост предложения превысит увеличение спроса в 2025 году.

По итогам октября Brent и WTI подешевеют на 3%.

"Экспорт нефти из Саудовской Аравии в августе достиг шестимесячного максимума – 6,407 млн баррелей в сутки. И, по ожиданиям, продолжит расти", – говорится в материале.

Также, акцентируется, рекордная добыча нефти зафиксирована и в США. На прошлой неделе (20-26 октября) в стране добывали 13,6 млн баррелей в сутки.

Санкции Трампа больно ударили по России

В то же время Россия уже столкнулась с последствиями введенных США санкций против энергетических гигантов "Лукойл" и "Роснефть". В частности, рассказал OBOZ.UA российский экономический обозреватель Вячеслав Ширяев:

Акции этих компаний подешевели на 5-7%.

Они начали терять свои зарубежные активы.

Кроме того, заверил он, американские санкции уже привели к замораживанию контактов российских компаний с покупателями из Индии и Китая. Ведь, по его словам, те "не хотят покупать российскую нефть".

Более того, отметил Ширяев, Индии нужно отказываться от российской нефти целиком, безотносительно к санкциям. Ведь в отличие от Китая, который покупает российский ресурс за юань, "Индия ведет расчеты в долларах".

"А доллары подконтрольны, естественно, Соединенным Штатам. То есть у Индии, в принципе, нет больше вариантов, как покупать российскую нефть, – объяснил он.

В целом же, констатировал Ширяев, основные проблемы у России начнутся "где-то через полгода". Тогда, по его словам, начнется "системное увядание, исчерпание внутренних резервов российской нефтянки".

Как сообщал OBOZ.UA, в России разгорается топливный кризис вследствие украинских ударов по нефтеперерабатывающим заводам, задействованным в обеспечении армии российских агрессоров. В частности, на многих заправках отсутствуют бензин и дизтопливо. А поставки топлива за границу начали резко сокращаться.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!