Санкции Трампа больно ударили по России: что происходит с ее нефтяными гигантами

Россия уже столкнулась с последствиями введенных США санкций против энергетических гигантов "Лукойл" и "Роснефть". В частности, акции этих компаний подешевели на 5-7%, а кроме того они начали терять свои зарубежные активы.

Об этом OBOZ.UA рассказал российский экономический обозреватель Вячеслав Ширяев. По его словам, дело в том, что:

До 21 ноября нужно срочно продать зарубежные активы .

. Если активы останутся, любое взаимодействие других компаний с ними будет токсичным и грозит вторичными санкциями.

Проблема же с продажей, по его словам, состоит в том, что "времени до 21 ноября не так много" – и это накладывает значительно усложняет ситуацию. Поскольку за такой короткий период времени "невозможно найти хороших покупателей и добиться хорошей цены".

"На восточном побережье США большая сеть заправок "Лукойл" – и она уже демонтируется, вывески снимают. Это все стоит миллиарды, многие миллиарды долларов, если не десятки. И все это теперь нужно продавать практически из-за бесценок... А покупатели, естественно, будут выкручивать руки продавцам – т.е., "Лукойлу" и "Роснефти". Понимая, что у них выхода нет, и, соответственно, нужно как можно больше вытащить из этих компании", – отметил Ширяев.

Впрочем, признал он, нельзя исключать ,что покупателями выступят подставные фирмы, которые представляют интересы самих "Лукойла" и "Роснефти". Т.е., российские компании по сути могут попробовать продать свои активы себе же.

"Но это очень легко отслеживается. И за такие сделки может быть еще большее наказание", – предположил эксперт.

Кроме того, заверил он, американские санкции уже привели к замораживанию контактов российских компаний с покупателями из Индии и Китая. Ведь, по его словам, те "не хотят покупать российскую нефть".

Более того, отметил Ширяев, Индии нужно отказываться от российской нефти целиком, безотносительно к санкциям. Ведь в отличие от Китая, который покупает российский ресурс за юань, "Индия ведет расчеты в долларах".

"А доллары подконтрольны, естественно, Соединенным Штатам. То есть у Индии, в принципе, нет больше вариантов, как покупать российскую нефть, – объяснил он.

В то же время, признал эксперт, Китай, если продолжит покупать российскую нефть, не сможет компенсировать те объемы, которые закупала Индия. А потому, по его словам, по России был нанесен "колоссальный удар".

В целом же, констатировал Ширяев, основные проблемы у России начнутся "где-то через полгода". Тогда, по его словам, начнется "системное увядание, исчерпание внутренних резервах российской нефтянки".

"Она все и так на ладан дышит. Ей нужны инвестиции. А ей не дают ни шанса", – констатировал Ширяев.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в России разгорается топливный кризис –вследствие украинских ударов по нефтеперерабатывающих заводах, задействованных в обеспечении армии российских агрессоров. В частности, на многих заправках отсутствует бензин и дизтопливо. А поставки топлива за границу начало резко сокращаться.

