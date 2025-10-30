Бензина и дизеля нет, разгорается топливный кризис, – экономист о том, что сегодня происходит в России

В России разгорается топливный кризис –вследствие украинских ударов по нефтеперерабатывающих заводах, задействованных в обеспечении армии российских агрессоров. В частности, на многих заправках отсутствует бензин и дизтопливо. А поставки топлива за границу начало резко сокращаться.

Об этом OBOZ.UA рассказал российский экономический обозреватель Вячеслав Ширяев. Он отметил:

АЗС больших компаний еще кое-как "держаться".

"На заправках "Лукойла", "Роснефти", "Газпромнефти" более-менее ситуация стабильная. Потому что они обеспечивают свои заправки со своих же нефтеперерабатывающих заводов – либо с тех, которые еще уцелели, либо уже отремонтированных", – объяснил эксперт.

Однако мелкие – т.н. "независимые" – заправки испытывают большие проблемы с топливом.

Как объяснил Ширяев, если раньше ему присылали фото, на которых фиксировалось отсутствие отдельных позиций топлива, то сейчас на снимках "везде прочерки стоят, вообще ничего нет".

"Второй аспект – это резкое сокращение поставок топлива вовне, друзьям. Т.е., странам, которые сидели на российском топливе. Их просто обрубили, скинули с борта и сказали, у нас тут проблемы, выплывайте сами", – рассказал эксперт.

Это, а также увеличившиеся поставки топлива из Беларуси, по словам Ширяева, пока не позволяют кризису перейти в самую острую фазу. При наступлении которой, прогнозирует он, начнется паника и россияне начнут:

Закупаться впрок.

И выстраиваться для этого многокилометровые очереди.

"Но все это завязано исключительно на систематичность ударов Украины по НПЗ. Систематичность есть, в этом мы уже не сомневаемся. Теперь вопрос в интенсификации", – резюмировал Ширяев.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 29 октября подразделения Сил обороны поразили два нефтеперерабатывающих завода, задействованные в обеспечении российской армии. Под атакой оказались Новоспасский и Марийский НПЗ, а также Буденновский газоперерабатывающий завод.

