"Киевстар" запланировал изменение стоимости тарифов с 15 января: список названий
Мобильный оператор "Киевстар" готовит изменение стоимости ряда своих тарифов предоплаты – с 15 января. Обновление затронет, в частности, предложения "LOVE UA Магніт", "LOVE UA Безлім 2024" и пр.
Об этом сообщили в самом "Киевстаре". Там отметили: вместе со стоимостью тарифов измениться и их наполнение.
К примеру, абонентам тарифа "ТВІЙ Безлім" будут предоставляться дополнительные 12,2 ГБ для пользования интернетом в странах "Роумінг як вдома". Также изменится список стран для звонков за границу из Украины.
"С 15 января 2025 года обновляются некоторые условия тарифов предоплаты. Изменения будут касаться дневного наполнения и стоимости", – говорится в сообщении.
Стоимость каких тарифов изменит "Киевстар"
В целом же, рассказали в "Киевстаре", обновление стоимости затронет 8 тарифов. В частности:
- "ТВІЙ Безлім";
- "ТВІЙ Максимум";
- "LOVE UA Магніт";
- "LOVE UA Світло 2024";
- "LOVE UA Свобода 2024";
- "LOVE UA Безлім 2024";
- "LOVE UA Пісня 2024";
- "LOVE UA Сила 2024".
В частности, отмечается, в тарифах "LOVE UA Пісня 2024" и "LOVE UA Сила 2024" в странах "Роумінг як вдома" стоимость интернета сверх тарифного объема составит 8 копеек за 1 мегабайт. Кроме того, будет унифицирована оплата интернета сверх тарифного объема.
Как перезаказать услуги по тарифу "Киевстара"
В то же время бывает, что минуты, предоставляемые в тарифе, а также гигабайты, SMS и т.д. могут истечь раньше срока его действия. В этом случае абоненты оператора могут заказать внеочередное получение пакета услуг – также в несколько способов. В частности:
- по номеру 477*202;
- в системе самообслуживания "Мой Киевстар";
- в контакт-центре или у сотрудника фирменного магазина "Киевстар".
Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, мобильные операторы будут отключать украинцев от связи 3G в 2025 году. Причина – развитие технологии 4G. Первым системные отключения проведет "Киевстар" – 28 января оператор выключит 3G в Смеле, а 25 февраля – во Львове, Львовском районе, Жовкве и Винниках.
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