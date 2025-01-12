"Киевстар" запланировал изменение стоимости тарифов с 15 января: список названий

Мобильный оператор "Киевстар" готовит изменение стоимости ряда своих тарифов предоплаты – с 15 января. Обновление затронет, в частности, предложения "LOVE UA Магніт", "LOVE UA Безлім 2024" и пр.

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Об этом сообщили в самом "Киевстаре". Там отметили: вместе со стоимостью тарифов измениться и их наполнение.

К примеру, абонентам тарифа "ТВІЙ Безлім" будут предоставляться дополнительные 12,2 ГБ для пользования интернетом в странах "Роумінг як вдома". Также изменится список стран для звонков за границу из Украины.

"С 15 января 2025 года обновляются некоторые условия тарифов предоплаты. Изменения будут касаться дневного наполнения и стоимости", – говорится в сообщении.

Стоимость каких тарифов изменит "Киевстар"

В целом же, рассказали в "Киевстаре", обновление стоимости затронет 8 тарифов. В частности:

"ТВІЙ Безлім";

"ТВІЙ Максимум";

"LOVE UA Магніт";

"LOVE UA Світло 2024";

"LOVE UA Свобода 2024";

"LOVE UA Безлім 2024";

"LOVE UA Пісня 2024";

"LOVE UA Сила 2024".

В частности, отмечается, в тарифах "LOVE UA Пісня 2024" и "LOVE UA Сила 2024" в странах "Роумінг як вдома" стоимость интернета сверх тарифного объема составит 8 копеек за 1 мегабайт. Кроме того, будет унифицирована оплата интернета сверх тарифного объема.

Как перезаказать услуги по тарифу "Киевстара"

В то же время бывает, что минуты, предоставляемые в тарифе, а также гигабайты, SMS и т.д. могут истечь раньше срока его действия. В этом случае абоненты оператора могут заказать внеочередное получение пакета услуг – также в несколько способов. В частности:

по номеру 477*202;

в системе самообслуживания "Мой Киевстар";

в контакт-центре или у сотрудника фирменного магазина "Киевстар".

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, мобильные операторы будут отключать украинцев от связи 3G в 2025 году. Причина – развитие технологии 4G. Первым системные отключения проведет "Киевстар" – 28 января оператор выключит 3G в Смеле, а 25 февраля – во Львове, Львовском районе, Жовкве и Винниках.

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