"Киевстар" взял у пенсионерки 1500 гривен за ненужную услугу: как отреагировали в компании

Сотрудник компании "Киевстар" взял с пенсионерки 1500 гривен за установку на ее телефон антивируса, чтобы "защитить" средства на ее банковских картах. В компании отрицают, что предоставляют такие услуги и потому вернули средства, которые уплатила женщина.

Видео дня

О случившемся сообщила в Facebook украинка Марина Петренко. Женщина утверждает, что инцидент произошел с ее 69-летней матерью 31 декабря в Одессе.

"Моя мама, пенсионер 69 лет, 31.12.24 приблизительно в 17:00 обратилась в сервисный центр "Киевстар" по адресу Князя Владимира Великого, 137, с жалобой, что ее телефон несколько дней не видит SIM-карту "Киевстар". На что молодой человек (сотрудник компании) по имени Евгений сказал, что у нее вирус в телефоне и нужно срочно установить антивирус за 1500 грн, иначе со всех её банковских карт снимутся все деньги. Так же сказал, что по несколько человек в день к нему приходят с такой же проблемой. Мама была очень напугана и согласилась на данную процедуру", – пишет женщина.

Через 2 дня автор самостоятельно обратилась к сотруднику мобильного оператора, чтобы он объяснил необходимость данной процедуры. Женщина уверена, что ее мать запугали, чтобы обмануть на указанную сумму. На просьбу поговорить с менеджером сервисного центра ей сказали, что он в отпуске, а деньги вернуть отказались.

После этого женщина обратилась на горячую линию, где ей сообщили, что компания не предоставляет услуг защиты мобильных устройств от вирусов. Поэтому сотрудник Евгений не имел права их предлагать. После публикации случившего в соцсетях представители "Киевстар" признали свою ошибку и вернули деньги.

"Нашло маму руководство, сами позвонили, попросили прощения, вернули деньги. Евгения обещали наказать. Сказали, что не хотят портить свою репутацию, просили удалить публикации из всех пабликов. Но я этого не буду делать! Надеюсь, что хоть малая часть людей прочитает это и не попадется в эту ловушку", – резюмирует Марина Петренко.

Как уже сообщал OBOZ.UA, с 19 декабря "Киевстар" запустил ряд новых тарифов. Они доступны для пользователей линейки "Все разом" (ныне стоят 200 грн в месяц, однако после окончания акции стоимость заметно вырастет) и Домашний Интернет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!