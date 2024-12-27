"Киевстар" запустил новые тарифы: сколько стоят
Мобильный оператор "Киевстар" с 19 декабря запустил ряд новых тарифов. Они доступны для пользователей линейки "Все разом" (ныне стоят 200 грн в месяц, однако после окончания акции стоимость заметно вырастет) и Домашний Интернет.
Об этом сообщили в самом "Киевстаре". Там отметили, что тарифы получили названия:
- "Все разом Наснага";
- "Все разом Перевага";
- "Дім", "Удача", "Оберіг Рік", – для пользователей Домашнего Интернета.
"С 19 декабря 2024 года компания внедряет новые тарифы для пользователей линейки "Все разом" и Домашнего Интернета. Абонентам доступны специальные предложения. Например, акция Легкий старт, позволяющая новым пользователям тарифов "Все разом Наснага", "Все разом Перевага" та "Дім" оплачивать только 200 грн/мес в первые 3 месяца пользования. А при подключении к тарифам "Удача", "Оберіг Рік", "Все разом Наснага", "Все разом Перевага" активируется предложение Попробуй Гигабит – ознакомительный доступ к скорости до 1 Гбит/с в 3 месяца без дополнительной платы", – рассказали в Киевстаре.
При этом подчеркивается: дополнительно тарифы "Все разом Наснага" та "Все разом Перевага" получили выгодную опцию Роуминг как дома. Она позволяет пользоваться услугами "Киевстара" в 28 странах по внутриукраинскому тарифу.
Кроме того, отмечается, в каждом тарифе предусмотрены уникальные суперсилы. К примеру, пользователи тарифа "Все разом Наснага" могут подключить:
- видео на ходу;
- SIM-карты для разных устройств;
- безлимитный интернет;
- звонки и SMS;
- 5 ГБ в роуминге, ;
- опцию Гигабит.
В тарифе "Перевага" есть Суперсилы с безлимитными звонками, SMS, соцсетями. А также 5 ГБ в роуминге.
В тарифе "Дім" – доступ к Киевстар ТВ. А в "в Оберіг Рік" — Гигабит и Киевстар ТВ.
Сколько стоят новые тарифы
Тариф "Все разом Наснага" в настоящее время доступен по акционной цене 200 грн/месяц. Однако такая цена будет дейстовать только 3 месяца и только для тех, кто ранее не пользовался линейкой "Все разом".
После истечения этого срока стоимость тарифа значительно вырастет. Она будет составлять 420 грн/месяц.
Тариф "Все разом Перевага" в настоящее время тиакже доступен только по акционной цене 200 грн/месяц. И она также будет дейстовать только 3 месяца и только для тех, кто ранее не пользовался линейкой "Все разом". Далее стоимость тарифа вырастет до 250 грн/месяц.
Как сообщал OBOZ.UA, ранее у "Киевстара" появятся еще три новых тарифа. Их запустят 29 ноября и они будут доступны абонентам предоплаты.
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