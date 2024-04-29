"Киевстар" меняет тарифы: какие будут обновлены

Мобильный оператор "Киевстар" анонсировал изменения в двух своих тарифах. Обновления касаются домашнего интернета в рамках функции Суперсила.

Об этом сообщили в самой компании. Там отметили:

изменения вступят в силу уже с 1 мая;

обновления затронут тарифы ТВІЙ Оптимум, LOVE UA Сила, ТВІЙ Максимум.

"С 1 мая 2024 года Суперсила Домашний Интернет будет доступна для тарифов подписки ТВІЙ Оптимум и LOVE UA Сила, а для тарифа ТВІЙ Максимум эта Суперсила не будет предоставляться", – говорится в сообщении.

Номера "Киевстара" будут начинаться с нового кода 077

Ранее же "Киевстар" получил разрешение на использование кода сети назначения 77 (+380 77). Т. е. номера оператора будут начинаться в т. ч. с 077. Однако на уже действующие номера новшество не повлияет.

О новом коде сообщили в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи (НКЭК). Там отметили:

разрешение выдано на 5 лет;

оно позволит "Киевстару" подключить к сети 10 млн новых номеров.

"НКЭК приняла решение выдать частному акционерному обществу "Киевстар" разрешение на пользование кодом сети назначения "77" для мобильной связи с абонентской емкостью 10 млн негеографических номеров для предоставления электронных коммуникационных услуг на территории Украины сроком на 5 лет", – говорится в сообщении.

В то же время, по информации независимого сообщества мобильных технологий Украины MZU - Мобильная Связь Украины, в "Киевстаре" отмечают: дополнительный код позволит ему не допустить возникновения дефицита свободных номеров. Кроме того, это:

сохранит возможность для дальнейшего устойчивого развития существующих услуг;

позволит установить достаточный карантинный период для имеющегося ресурса нумерации для уменьшения количества жалоб от абонентов;

создаст ресурс на случай поломки в сети одного из операторов связи.

"Оставшегося свободного номерного ресурса недостаточно для удовлетворения потребностей абонентов "Киевстар" в перспективе ближайших двух лет", – отмечается в опубликованном письме компании с просьбой выделения нового кода.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время абоненты "Киевстара", lifecell и Vodafone могут проверить, за что платят операторам. К примеру, клиентам "Киевстара" для этого нужно отправить запрос *100*01*2# либо позвонить по номеру 466*66.

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