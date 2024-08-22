"Киевстар" меняет стоимость тарифов с 1 сентября: список

Мобильный оператор "Киевстар" обновит сразу ряд тарифов. Изменения произойдут с 1 сентября и затронут, в частности, стоимость предложений, а также предоставляемые объемы минут и гигабайтов.

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Об этом сообщили в самом "Киевстаре". Там отметили, что обновят тарифы как предоплаты, так и контракта. В частности:

LOVE UA База;

LOVE UA Контракт;

LOVE UA Світло 2023;

LOVE UA Світло 2023 із Суперсилою Економія;

Максимальний Безлім 2019.

"С 1 сентября 2024 года мы увеличиваем объемы минут и гигабайт для некоторых тарифов подписки и контракта. Также в тарифе Максимальный Безлим 2019 появятся Суперсилы по выбору и Роуминг как дома", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: также будет изменена стоимость этих тарифов. Однако как именно – не уточняется. Как объяснили в "Киевстаре", пользователи этих тарифов получать SMS с деталями о новых условиях и актуальной стоимости не менее 7 дней до изменений.

"Изменения обусловлены тем, что в этих тарифах увеличилось потребление мобильного трафика. Мы пересматриваем стоимость тарифов, чтобы и дальше увеличивать инвестиции, чтобы расширять сеть и оснащать ее дополнительными источниками питания, генераторами", – рассказали в "Киевстаре".

Как обновить тариф "Киевстар"

В то же время, абоненты "Киевстара" могут изменить свой тариф. Сделать же это можно в несколько способов – в частности, в магазинах оператора.

Также поменять тариф можно на сайте "Киевстара". Для этого следует зайти в раздел Тарифы.

Существуют и другие способы. В частности, провести изменение тарифа можно:

по номеру 477 или 477*1;

в приложении Мой Киевстар (раздел Все тарифы);

по номеру 466.

В то же время бывает, что минуты, предоставляемые в тарифе, а также гигабайты, SMS и т.д. могут истечь раньше срока его действия. В этом случае абоненты оператора могут заказать внеочередное получение пакета услуг – также в несколько способов. В частности:

по номеру 477*202;

в системе самообслуживания "Мой Киевстар";

в контакт-центре или у сотрудника фирменного магазина "Киевстар".

За что "Киевстар" снимает деньги: как проверить

Абоненты "Киевстара" в любое время могут проверить, за что платят оператору. Всю информацию о своем тарифе они могут узнать несколькими способами. В частности:

по запросу *100*01*2#;

авторизовавшись на сайте и перейдя на страницу Тарифы;

в приложении Мой Киевстар;

по номеру 466*66.

В свою очередь, в Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и услуг почтовой связи (НКЭК) напомнили, что абоненты всех операторов могут бесплатно получить от оператора информацию о предоставленных ему услугах за нужный ему период.

Оператор должен будет предоставить эти данные в форме расшифрованного счета. В отчете оператор должен будет указать ряд позиций:

номер абонента;

вид услуги;

объем предоставляемых услуг;

сумму средств к оплате за каждый сеанс связи.

"Для этого можно воспользоваться мобильным приложением оператора. Или обратиться с личным физическим обращением абонента в магазин оператора", – отметили в НКЭК.

Впрочем, есть важный нюанс. Расшифрованный счет предоставляется только идентифицируемым абонентам – зарегистрированным или контрактным. А обезличенные или анонимные электронные коммуникационные услуги расшифровке не подлежат.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время абоненты "Киевстара" могут проверить, за что платят оператору. Всю информацию о своем тарифе они могут узнать в несколько способов. В частности, по запросу *100*01*2#.

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