Как обновить тариф "Киевстар": украинцам дали инструкцию

Изменение тарифа мобильного оператора может быть выгодным решением, если текущий план не отвечает вашим потребностям. Дело в том, что операторы предлагают разнообразные тарифы с разными объемами минут, а также SMS, мобильного интернета и других услуг, поэтому вы можете найти план, который лучше соответствует вашему бюджету и стилю использования телефона. К примеру, абоненты "Киевстара" могут сделать это в несколько способов – в частности, в магазинах оператора.

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Об этом рассказали в самой компании. Там отметили: также поменять тариф можно на сайте "Киевстара". Для этого следует зайти в раздел Тарифы.

Существуют и другие способы. В частности, провести изменение тарифа можно:

по номеру 477 или 477*1;

в приложении Мой Киевстар (раздел Все тарифы);

по номеру 466.

В то же время бывает, что минуты, предоставляемые в тарифе, а также гигабайты, SMS и т.д. могут истечь раньше срока его действия. В этом случае абоненты оператора могут заказать внеочередное получение пакета услуг.

Сделать это, рассказали в операторе, можно также в несколько способов. В частности:

по номеру 477*202;

в системе самообслуживания "Мой Киевстар";

в контакт-центре или у сотрудника фирменного магазина "Киевстар".

Как проверить, за что "Киевстар" снимает деньги

В то же время абоненты "Киевстара" могут проверить, за что платят оператору. Всю информацию о своем тарифе они могут узнать в несколько способов. В частности:

по запросу *100*01*2#;

авторизовавшись на сайте и перейдя на страницу Тарифы;

в приложении Мой Киевстар

по номеру 466*66.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же "Киевстар" получил разрешение на использование кода сети назначения 77 (+380 77). Т.е. номера оператора будут начинаться в т. ч. с 077. Однако на уже действующие номера новшество не повлияет.

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