"Киевстар" меняет стоимость тарифа: какой будет новая цена

Мобильный оператор "Киевстар" анонсировал повышение тарифа LOVE UA Контракт. Ожидается, что с 1 октября его стоимость будет составлять 250 грн/месяц.

Об этом сообщили в самом операторе. Там отметили:

Ныне стоимость этого тарифа составляет 200 грн/месяц.

Т.е., подорожание составит сразу 50 грн.

Тариф является архивным.

Т.е., новые абоненты не могут к нему подключиться.

"С 1 октября 2025 для абонентов контракта стоимость тарифа LOVE UA Контракт будет составлять 250 грн/месяц. По-прежнему абонентам доступны суперсилы, позволяющие без доплат расширять услуги по выбору", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: пользователей тарифа уже предупредили об изменениях. Как заверили в "Киевстаре", они разослали абонентам соответствующие SMS-уведомления за 7 дней до обновления тарифа.

Почему "Киевстар" повышает тариф

Причиной же, по которой "Киевстар" решил повысить стоимость тарифа, в операторе назвали рост затрат на обеспечение связи. В частности, отмечается, речь идет о:

Росте стоимости электроэнергии.

"Летом 2025 года цены на электроэнергию для бизнеса в вечерние пиковые часы, когда пользователи больше всего звонят по телефону и пользуются интернетом, выросли на 60%", – рассказали в "Киевстаре".

Подорожание топлива.

Оно, объясняется, необходимо для работы генераторов. А также доставки инженеров на локации – для поддержания и ремонта оборудования.

Инфляция и изменения валютного курса.

Они, отмечается, повлияли на себестоимость услуг.

Украинцы не обязаны платить по повышенному тарифу

В то же время, подчеркивается, абоненты тарифа LOVE UA Контракт могут перейти на другой. Ограничений на это нет.

"Перейдите на другой тариф. Выберите из актуальной линейки или из предложенных", – сообщили в "Киевстаре".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в августе украинцы провели 23 585 переносов мобильных номеров с одного оператора на другой (функция MNP) – преимущественно на lifecell. Уходили же чаще всего к другим операторам абоненты "Киевстара".

