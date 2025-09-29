"Киевстар" меняет стоимость тарифа: какой будет новая цена
Мобильный оператор "Киевстар" анонсировал повышение тарифа LOVE UA Контракт. Ожидается, что с 1 октября его стоимость будет составлять 250 грн/месяц.
Об этом сообщили в самом операторе. Там отметили:
- Ныне стоимость этого тарифа составляет 200 грн/месяц.
Т.е., подорожание составит сразу 50 грн.
- Тариф является архивным.
Т.е., новые абоненты не могут к нему подключиться.
"С 1 октября 2025 для абонентов контракта стоимость тарифа LOVE UA Контракт будет составлять 250 грн/месяц. По-прежнему абонентам доступны суперсилы, позволяющие без доплат расширять услуги по выбору", – говорится в сообщении.
При этом подчеркивается: пользователей тарифа уже предупредили об изменениях. Как заверили в "Киевстаре", они разослали абонентам соответствующие SMS-уведомления за 7 дней до обновления тарифа.
Почему "Киевстар" повышает тариф
Причиной же, по которой "Киевстар" решил повысить стоимость тарифа, в операторе назвали рост затрат на обеспечение связи. В частности, отмечается, речь идет о:
- Росте стоимости электроэнергии.
"Летом 2025 года цены на электроэнергию для бизнеса в вечерние пиковые часы, когда пользователи больше всего звонят по телефону и пользуются интернетом, выросли на 60%", – рассказали в "Киевстаре".
- Подорожание топлива.
Оно, объясняется, необходимо для работы генераторов. А также доставки инженеров на локации – для поддержания и ремонта оборудования.
- Инфляция и изменения валютного курса.
Они, отмечается, повлияли на себестоимость услуг.
Украинцы не обязаны платить по повышенному тарифу
В то же время, подчеркивается, абоненты тарифа LOVE UA Контракт могут перейти на другой. Ограничений на это нет.
"Перейдите на другой тариф. Выберите из актуальной линейки или из предложенных", – сообщили в "Киевстаре".
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в августе украинцы провели 23 585 переносов мобильных номеров с одного оператора на другой (функция MNP) – преимущественно на lifecell. Уходили же чаще всего к другим операторам абоненты "Киевстара".
