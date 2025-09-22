Украинцы массово переносят свои мобильные номера на одного и того же оператора: к какому уходят чаще всего

В августе украинцы провели 23 585 переносов мобильных номеров с одного оператора на другой (функция MNP) – преимущественно на lifecell. Уходили же чаще всего к другим операторам абоненты "Киевстара".

Видео дня

Об этом свидетельствуют данные Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и услуг почтовой связи (НКЭК). Там отметили, что среди крупнейших операторов в июле "Киевстар" покинули 9 490 абонентов.

От Vodafone ушло 8 116 абонентов. От lifecell – 5 748. А кроме того:

"Интертелеком" покинули 117 абонента.

"ТриМоб" – 114.

Чаще всего же, по данным комиссии, украинцы переносили свои мобильные номера на lifecell. Это произошло в 11 456 случаях.

На Vodafonе в июле перенесли 6 145 номеров. При этом:

На "Киевстар" – 5 959.

На "Интертелеком" – 15.

На "ТриМоб" – 10.

Таким образом, констатируется, в прошлом месяце lifecell стал единственным оператором, сумевшим с помощью функции MNP нарастить количество абонентов. Оно у него выросло на 5 708 новых подключений.

Vodafone обновляет ряд тарифов

Тем временем, Vodafone анонсировал изменение названий ряда своих тарифов предоплаты. Ожидается, что это произойдет 25 сентября. При этом утверждается, что условия тарифов меняться не будут. Как рассказали в самом операторе, речь идет о тарифах:

Vodafone SuperNet Start (стоимость – 260 грн/месяц).

Новое название тарифа – SuperNet Start+.

Turbo 2023 (стоимость – 250 грн/4 недели).

Новое название – SuperNet Turbo 4G.

Joice Start 2023 (стоимость – 260 грн/4 недели).

Новое название – Joice Start 2023.

Vodafone SuperNet Start 2019 (стоимость – 260 грн/месяц).

Новое название – SuperNet Start+.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, абонентам мобильного оператора "Киевстар" придется платить больше за сотовую связь. В частности, стоимость тарифов LOVE UA Свет 2023 и LOVE UA Контракт вырастет до 300 и 250 грн/месяц соответственно.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!