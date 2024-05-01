"Киевстар" изменил тарифы: какие обновил

Мобильный оператор "Киевстар" изменил наполнение в некоторых своих тарифах. Обновления касаются домашнего интернета в рамках функции Суперсила.

Об этом сообщили в самой компании. Там отметили, что изменения коснулись тарифных предложений:

ТВІЙ Оптимум;

LOVE UA Сила;

ТВІЙ Максимум.

"С 1 мая 2024 года Суперсила Домашний Интернет будет доступна для тарифов подписки ТВІЙ Оптимум и LOVE UA Сила. А для тарифа ТВІЙ Максимум эта Суперсила не будет предоставляться", – говорится в сообщении.

Как проверить, за что "Киевстар" берет деньги

В то же время абоненты "Киевстара" могут проверить, за что платят оператору. Всю информацию о своем тарифе они могут узнать в несколько способов. В частности:

по запросу *100*01*2#;

авторизовавшись на сайте и перейдя на страницу Тарифы;

в приложении Мой Киевстар

по номеру 466*66.

Номера "Киевстара" будут начинаться с нового кода 077

Ранее же "Киевстар" получил разрешение на использование кода сети назначения 77 (+380 77). Т. е. номера оператора будут начинаться в т. ч. с 077. Однако на уже действующие номера новшество не повлияет.

По информации независимого сообщества мобильных технологий Украины MZU - Мобильная Связь Украины, в "Киевстаре" отмечают: дополнительный код позволит ему не допустить возникновения дефицита свободных номеров. Ведь "оставшегося свободного номерного ресурса недостаточно для удовлетворения потребностей абонентов в перспективе ближайших двух лет".

В настоящее же время "Киевстар" использует 5 национальных кодов сети мобильной связи. Это:

67;

68;

96;

97;

98.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, одной из проблем, с которой сталкиваются украинцы при пополнении мобильного счета, является необходимость активации месячного пакета. К примеру у Vodafone это происходит после соответствующего подтверждения со стороны самого оператора.

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