Каждый третий ФЛП закрывается в первый год работы: сколько уже прекратили деятельность и в каких сферах больше всего

С начала 2024 года в Украине было зарегистрировано почти 194 тысяч новых ФЛП, но более трети из них закрывается в первый год работы. Больше всего закрывается ФЛП в сфере торговли и услуг, а больше всего закрытий происходит в Киеве, Харькове и Днепре.

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Об этом сообщили аналитики Опендатабота. По данным Единого государственного реестра (ЕГР), с начала 2024 года было зарегистрировано 193 192 новых ФЛП.

Этот показатель даже превышает статистику довоенного времени: к началу полномасштабного вторжения в 2021 году за аналогичный период было открыто 186 144 новых предприятий. После начального спада в начале войны количество новых регистраций стабилизировалось и остается на одном уровне второй год подряд.

Наибольшее количество новых предприятий было зарегистрировано в столице – 26 303 ФЛП, что составляет 13,6% от общего количества новых регистраций в 2024 году. Вслед за Киевом активными регионами являются Днепропетровская область (18 025), Львовская (14 459), Киевская (14 428) и Харьковская (12 954) области.

Однако бизнес-активность демонстрирует региональные колебания. Наибольший рост новых регистраций отмечен в Запорожской области (на 11%), Кировоградской (на 10%) и Черниговской областях (на 9,6%). В то же время, в прифронтовых областях, таких как Луганская (-14,7%) и Ивано-Франковская (-8%), наблюдается значительное снижение количества новых регистраций.

Треть новых предприятий открывается в сфере торговли, что продолжает являться самым популярным направлением для малого бизнеса. ИТ-сектор также привлекает большое количество новых предпринимателей, его доля составляет 7,6%. Замыкает тройку наиболее популярных сфер предоставления индивидуальных услуг (7%). Интересно, что через год произошли изменения в приоритетах: если в 2023 году среди лидеров были кафе и рестораны, то в 2024 году их вытеснило предоставление информационных услуг.

Следует отметить, что в 2024 году доля женщин среди новых предпринимателей достигла рекордных 60%. Это значительно больше по сравнению с предыдущими годами: в 2023 году этот показатель составлял 55,6%, а в первый год полномасштабной войны – только 47%. Это свидетельствует о возрастании роли женщин в предпринимательской среде и их адаптивности к сложным условиям.

Несмотря на активность в открытии новых предприятий, количество закрытых ФЛП остается значительным. С начала года в Украине закрылось 120 154 ФЛП. Больше всего пострадали вновь созданные предприятия: из открытых в 2023 году закрылось 24,5%, а открывшихся в этом году – 13,7%. Закрывшиеся в этом году медиана деятельности ФЛП составляет 2 года и 7 месяцев.

Наибольшее количество закрытых предприятий зафиксировано в Киеве (13%, или 15 770 ФЛП), Харьковской (8%, или 10 097 ФЛП) и Днепропетровской (8%, или 9 931 ФЛП) областях. Эти цифры отражают сложности, с которыми сталкивается малый бизнес в период войны: непредсказуемые экономические условия, трудности со снабжением и реализацией продукции, а также общая нестабильность рынка.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине ужесточаются правила борьбы с уклонением от налогообложения. С этой целью физическим лицам-предпринимателям (ФЛП) и юридическими лицами запретили обналичивать по расчетам, осуществляемым через перевод средств без открытия счета.

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