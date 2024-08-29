Изменения коснутся многих украинцев: НБУ ввел новые правила оплаты за товар

В Украине усиливают правила борьбы с уклонением от налогообложения. С этой целью физическим лицам-предпринимателям ("ФОП") и юридическими лицами запретили получать наличные по расчетам, осуществляемым через перевод средств без открытия счета.

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Об этом сообщили в Национальном банке 28 августа. Таким образом, наличные средства, переводимые "ФОПам" или юрлицам, обязательно должны быть зачислены на их счета по номеру IBAN в безналичной форме.

"Средства сначала должны зачисляться на текущий или платежный счет субъекта хозяйствования, только после этого они могут быть выданы с этих счетов наличными. В то же время для граждан никаких изменений не произошло, они могут рассчитываться за предоставленные субъектами хозяйствования услуги и приобретенные у них товары как в безналичной форме, так и наличными, в частности, при переводе средств без открытия счета", – объяснили в НБУ.

Такая норма была введена для повышения прозрачности платежных операций и минимизации использования платежной инфраструктуры в противоправной деятельности. В частности, в НБУ надеются таким образом бороться с уклонением от налогообложения при совершении операций купли-продажи товаров.

В свою очередь, "ФОПам" и юридическим лицам разрешили использовать при расчетах наличные денежные средства, полученные с платежных счетов, открытых у небанковских поставщиков платежных услуг. Соответствующие изменения внесены в Положение о ведении кассовых сделок в национальной валюте в Украине.

Кроме того, с 30 сентября Государственная налоговая служба Украины начнет автоматически получать данные о состоянии банковских счетов граждан за границей. Для этого не требуется отдельный запрос, а сообщать владельцу счета нет необходимости.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время Национальный банк установил лимит в 150 000 грн в месяц для переводов физических лиц "с карты на карту " (также известные как P2P, C2С). Новые правила заработают с 1 октября. При этом переводить эти средства можно будет за неограниченное количество транзакции.

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