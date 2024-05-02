Каждый десятый ФЛП в Польше открывает украинец: в каких городах больше всего

Украинские предприниматели активно расширяют свое присутствие на рынке Польши, создавая ежегодно значительное количество новых бизнесов. По результатам 2023 г. они открыли в Польше 30 325 новых компаний, из которых наиболее популярными городами для стартапов оказались Варшава (9 406 компаний), Краков (2 661) и Вроцлав (2 128).

Об этом сообщили в консультационном центре "Дія.Бізнес" в Варшаве в комментарии "Укринформу". По итогам 2023 года каждым десятым новым индивидуальным предпринимателем в Польше стал украинец. В прошлом году украинцы открыли здесь 30 325 новых индивидуальных компаний. В целом же за 2022-2023 год зарегистрировали в Польше 48 464 ФЛП", – говорится в сообщении.

Отмечается, что до начала полномасштабного вторжения количество регистраций новых бизнесов украинскими предпринимателями в Польше в среднем ограничивалось 200 в месяц. Однако, начиная с весны 2022 года, эта цифра стремительно выросла до около 1 700 предприятий в месяц.

В среднем за 2022 год было зарегистрировано 2 тысячи новых ФЛП украинскими резидентами, а в 2023 году этот показатель почти удвоился, достигнув почти 3 тысяч регистраций в месяц. Варшава, Краков и Вроцлав выделяются как наиболее популярные города для создания собственного бизнеса украинцами, с 9406, 2661 и 2128 новыми компаниями соответственно.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, правительство Польши приняло проект изменений в закон о помощи украинским беженцам, в частности привязывание социальных выплат к обучению украинских детей в польских школах. Законопроект также предусматривает законность пребывания граждан Украины, которым присвоен номер PESEL UKR до 30 сентября 2025 года, и отмена единовременной социальной помощи.

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