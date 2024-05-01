Выплаты украинским беженцам в Польше могут отменить: чего ждать дальше

Правительство Польши приняло проект изменений в закон о помощи украинским беженцам, включая привязывание социальных выплат к обучению украинских детей в польских школах. Законопроект также предусматривает законность пребывания граждан Украины, которым присвоен номер PESEL UKR до 30 сентября 2025 года и отмена единовременной социальной помощи.

Об этом сообщило польское издание Money. "Мы меняем систему и делаем ее более прозрачной. Мы будем поддерживать граждан Украины, которые должны были бежать от войны в Польшу, но ожидаем четких и понятных правил, которые есть в новом законе, который мы сегодня приняли", – прокомментировал решение правительства вице-премьер и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш.

Правительство Польши во вторник, 30 апреля, приняло важное решение по улучшению условий пребывания и интеграции украинских граждан в польское общество. Одним из ключевых аспектов этого проекта является создание механизма, по которому выплаты помощи украинским гражданам будут привязаны к факту обучения их детей в школах Польши.

Это означает, что родители украинских школьников, которые будут учиться в польских учебных заведениях, будут иметь право на социальную поддержку от государства. Согласно высказываниям польского правительства, такой шаг имеет целью не только обеспечить украинским гражданам доступ к качественному образованию в Польше, но и содействовать их интеграции в польское общество.

Законопроект также предусматривает, что пребывание граждан Украины, которым присвоен номер PESEL UKR, будет законным до 30 сентября 2025 года, а выплаты единовременного социального пособия в размере 300 злотых (2 931 грн) и денежной компенсации для владельцев частного жилья, предоставлявших проживание и питание украинцам отменят.

Представители правительства подчеркивают, что эта инициатива является проявлением социальной ответственности Польши и направлена на создание благоприятных условий для пребывания украинских общин и в стране. Законопроект правительства еще нуждается в утверждении в обеих палатах парламента Польши и подписи президента. Он планирует вступить в силу первого июля текущего года.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Норвегии предлагают продлить коллективную защиту для украинцев с 3 до 5 лет, что даст правительству и парламенту Норвегии больше времени и возможностей для разрешения ситуации с украинскими беженцами. Также рассматривается возможность выдачи обычных вида на жительство.

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