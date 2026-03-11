Худшая динамика за всю историю: в РФ началась массовая волна закрытий бизнеса

В России резко возросло количество предпринимателей, которые рассматривают возможность закрытия или продажи бизнеса – в первом квартале 2026 года об этом заявил 31% владельцев малого бизнеса, что является одним из худших показателей за годы наблюдений. Ухудшение ситуации связывают с ростом налогов, высокой ключевой ставкой, падением спроса и общим ухудшением экономических условий, из-за чего значительная часть компаний работает в режиме выживания.

Об этом сообщают росСМИ. Эксперты отмечают, что текущие ожидания предпринимателей стали худшими за все время наблюдений, а значительная часть малого бизнеса фактически работает в режиме выживания.

По результатам исследования, которое проводят социологические службы и экономические аналитические центры, в первом квартале 2026 года 31% владельцев малого бизнеса в России рассматривают возможность закрытия или продажи своих компаний.

Отмечается, что это на 8 процентных пунктов больше, чем в тот же период 2025 года. Опрос проводится с 2021 года и охватывает более 700 индивидуальных предпринимателей и владельцев небольших компаний. Аналитики подчеркивают, что нынешние показатели стали одними из худших за весь период исследования.

Краткосрочные ожидания бизнеса относительно экономической ситуации также резко ухудшились. По данным исследования:

52% предпринимателей считают, что ситуация в их бизнесе ухудшится уже в течение первого квартала 2026 года;

Для сравнения, даже в 2022 году после введения масштабных санкций из-за войны против Украины доля пессимистично настроенных предпринимателей составляла 38% . Еще одним тревожным сигналом стало то, что 39% предпринимателей сообщили о работе в режиме выживания в конце 2025 года, это самый высокий показатель за пять лет наблюдений.

Исследование также показало значительное ухудшение финансового состояния малого бизнеса. В частности:

39% предпринимателей заявили о падении доходов в конце прошлого года;

компаний доходов не хватало даже для покрытия основных расходов; 42% бизнесов столкнулись со снижением спроса на свои товары и услуги.

Ухудшение финансовых результатов заставило многих предпринимателей сокращать расходы. Например, уменьшилась доля компаний, которые могут повышать зарплаты работникам – теперь таких только 25%. Среди главных причин кризиса предприниматели называют резкий рост фискальной нагрузки.

Речь идет о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) и отмене ряда льгот по страховым взносам. Дополнительным фактором стала высокая ключевая ставка, которая затрудняет доступ бизнеса к кредитным ресурсам и увеличивает расходы на обслуживание долгов. Кроме того, предприниматели все чаще сталкиваются с неплатежами со стороны контрагентов, возникающими из-за падения спроса и общего замедления экономической активности.

Экономические эксперты обращают внимание, что нынешняя ситуация отличается от предыдущих кризисных периодов. Во время пандемии COVID-19 или после начала полномасштабной войны против Украины многие предприниматели пытались сохранить свои компании и адаптироваться к новым условиям.

Сейчас же настроения в бизнес-среде значительно хуже. Часть предпринимателей, особенно в регионах, не готова продолжать борьбу за собственное дело и рассматривает закрытие бизнеса как единственный возможный выход. Эксперты также предупреждают, что значительная часть тех, кто решит ликвидировать бизнес, вряд ли вернется к предпринимательской деятельности в будущем, что может еще больше ослабить российскую экономику.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, эксперты из аффилированных Кремлем институтов признают, что с ноября 2025 года индикатор входа экономики РФ в рецессию превысил 0,44 при критическом пороге 0,12, тогда как индикатор выхода упал до 0,05, что означает высокий риск затяжного спада. По их же оценкам, совокупные экономические потери России от войны достигают около $2,5 трлн, что превышает довоенный ВВП страны на уровне около $2,2 трлн.

