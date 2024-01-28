Кассиры в супермаркетах не хотят принимать гривни определенных номиналов: что стоит делать покупателям

Под предлогом того, что нечем давать сдачу, кассиры в супермаркетах могут отказаться принимать те или иные купюры и монеты. Если такое произошло, следует пожаловаться администрации супермаркета – ведь подобные действия являются нарушением законодательства о защите прав потребителей.

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Это объяснили эксперты "Защиты прав потребителей". Там отметили:

кассиры обязаны принимать у покупателей банкноты и монеты всех номиналов;

в обязанности кассиров входит самостоятельно следить за тем, чтобы в кассе были необходимые для сдачи деньги.

При этом подчеркивается: настойчивое требование определенной суммы является перекладыванием обязанностей на покупателя. Как и понуждение его к размену крупной суммы в другом месте.

"Проблема "у меня нет сдачи" – не ваша, а кассира. Если кассир продолжает говорить так, обращайтесь к руководству магазина и сообщайте, что кассир перекладывает на вас свои обязанности", – отметили эксперты.

Хитрости с акционными товарами

Также, подчеркивают эксперты, магазины и супермаркеты обязаны обменивать и принимать назад непродовольственные товары, даже если те были проданы по акции. Надписи же об обратном, которые в торговых точках размещают рядом с указанием о проведении акции, противоречат нормам действующего законодательства.

Они отмечают: согласно законодательству, "потребитель вправе обменять непродовольственный товар надлежащего качества на аналогичный у продавца, у которого он был приобретен", если товар не удовлетворил его по:

форме;

габаритам;

фасону;

цвету;

размеру;

по другим причинам не может быть использован по назначению.

"Покупатели делают покупки, несмотря на привычную надпись "Акционный товар возврату и обмену не подлежит". Однако следует отметить, что такая отметка противоречит нормам действующего законодательства. Потребитель имеет право на обмен товара надлежащего качества в течение 14 дней, не считая дня покупки, если более длительный срок не объявлен продавцом", – говорится в сообщении.

При этом отмечается: обмен товара надлежащего качества производится при соблюдении ряда условий. В частности, если он не использовался и сохранены:

его товарный вид;

потребительские свойства;

пломбы;

ярлыки;

расчетный документ, выданный потребителю вместе с проданным товаром.

Впрочем, обращают внимание эксперты, вышеперечисленное не касается перечня товаров, не подлежащих обмену (возвращению) по основаниям, утвержденному постановлением Кабинета Министров от 19.03.1994 г. №172. Это, среди прочего:

парфюмерно-косметические изделия;

перьяно-пуховые изделия;

детские игрушки мягкие;

зубные щетки;

аппараты для бритья и пр.

Как сообщал OBOZ.UA, также супермаркеты и магазины нередко проводят мелкие "махинации" со стоимостью товаров. Делают они это ради того, чтобы получить от украинцев больше денег. Для этого, в частности, там специально устанавливают такие цены, чтобы не отдавать покупателям всю сдачу.

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