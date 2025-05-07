Канада начала конфискацию российского самолета Ан-124 'Руслан': его должны передать Украине

В Высший суд Онтарио подан иск с просьбой конфисковать арестованный в Канаде Ан-124 "Руслан" Российской Федерации. Самолет подсанкционной грузовой авиакомпании "Волга-Днепр" должны передать Украине.

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Об этом 6 мая сообщила в Facebook Ольга Стефанишина, министр юстиции и вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины. "Процедура конфискации происходит в рамках канадского закона о специальных экономических мерах", – отметила она.

В августе 2023 года Высший антикоррупционный суд Украины удовлетворил иск Минюста о применении санкции в виде взыскания в доход государства активов российской "Волга-Днепр".

Министерство передало решение ВАКС канадским партнерам. Теперь генеральный прокурор Канады обратился в Высший суд Онтарио с ходатайством о конфискации российского самолета.

"Чтобы понять масштаб: Ан-124 "Руслан" по длине составляет три четверти футбольного поля (около 69 метров), с размахом крыльев еще больше. Его высота – примерно с 7-этажный дом (21 метр)", – указала Стефанишина.

Она считает, что начинается "еще один важный шаг на пути к справедливости и восстановлению мира в Украине".

"И это прекрасный пример, как международное право работает на практике", – заявила чиновница.

Как писал OBOZ.UA, 6 мая Международная рабочая группа по вопросам санкций против России под руководством главы Офиса президента Украины Андрея Ермака и директора Института международных исследований Фримана-Спогли Майкла Макфола представила План действий 4.0. Этот документ содержит набор санкционных предложений, направленных на увеличение экономического давления на РФ и поддержку Украины.

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