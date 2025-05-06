Снижение цен на нефть и запрет на импорт газа: группа Ермака-Макфола презентовала новые санкции против России

Во вторник, 6 мая, Международная рабочая группа по вопросам санкций против России под руководством главы Офиса президента Украины Андрея Ермака и директора Института международных исследований Фримана-Спогли Майкла Макфола представила План действий 4.0. Этот документ содержит набор санкционных предложений, направленных на увеличение экономического давления на государство-агрессора и поддержку Украины.

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В частности, предлагается ограничить энергетические доходы РФ путем снижения потолка цен на российскую нефть, запрета на импорт сжиженного природного газа (СПГ) с "Ямала" и расширения санкций против теневого флота России. Об этом сообщили в Офисе президента.

Кроме того, эксперты предлагают ЕС дополнить санкционный режим введением пошлин на импорт энергоносителей из России. Они подчеркнули, что Европа должна взять на себя лидерство в вопросе усиления санкций.

"Снижение цен на энергоносители ставит Россию в уязвимое положение. ЕС стоит воспользоваться этим, чтобы полностью отказаться от российской нефти и газа. Это важный вклад не только в поддержку Украины в войне, но и в безопасность самой Европы", – акцентировал советник, уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

Еще одной приоритетной задачей является ослабление российского ВПК путем полного запрета на экспорт критических технологий в РФ и санкционирования всех компаний российского военно-промышленного комплекса и их посредников в третьих странах. Это, восстановление Координационного комитета по многостороннему экспортному контролю на базе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и установление квот на экспорт товаров двойного назначения в страны, которые помогают России обходить санкции, позволит обеспечить действенный контроль за соблюдением санкций.

В Плане действий 4.0 также в очередной раз подчеркивается стратегическая целесообразность и справедливость конфискации замороженных активов Центробанка РФ для финансирования потребностей Украины.

"Сегодня как никогда важно усиливать санкционный режим, чтобы лишить Россию финансовых и технологических ресурсов для ведения войны и заставить ее обеспечить реальное прекращение огня и конструктивные мирные переговоры. План действий 4.0 предлагает все необходимые для этого шаги", – отметил Ермак.

Ранее мы писали о том, что Европейский Союз намерен предложить запрет импорта российского газа до конца 2027 года, что станет важным шагом в уменьшении зависимости от России. Дело в том, что только за 2024 год страны ЕС заплатили РФ за газ 23 млрд евро. План отказа от российского топлива 6 мая представила Европейская комиссия перед Европейским парламентом.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным СМИ, американские чиновники якобы завершили разработку новых экономических санкций против России, включая банковские и энергетические меры, чтобы усилить давление на Москву. Эти ограничения должны повлиять на РФ, чтобы страна поддержала усилия президента США Дональда Трампа по прекращению войны в Украине.

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