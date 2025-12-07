Какую сумму придется заплатить Европе за отказ от финансирования войны в Украине: в FT назвали цифру

Европейские расходы на финансирование Украины до 2029 года ориентировочно составят от 136 млрд до 838 млрд евро в зависимости от выбранного механизма поддержки, в частности через использование замороженных активов РФ. В случае поражения Украины и усиления РФ, расходы на оборону и последствия войны могут вырасти до 1,6 трлн евро только за четыре года.

Об этом пишет Financial Times. Издание отмечает, что в ЕС до сих пор нет полного единства относительно дальнейшего финансирования войны в Украине и использования замороженных активов.

Часть стран выступает за активные шаги, другие же опасаются юридических последствий и возможных ответов Москвы. Впрочем, как отмечает издание, попытка сэкономить на поддержке Украины может обернуться для Европы гораздо большими потерями.

По оценкам Международного валютного фонда, дефицит финансирования Украины до 2029 года составит 136 миллиардов долларов. В то же время более широкий расчет, который провели аналитики показывает значительно более высокие суммы, они колеблются от 522 до 838 миллиардов евро на несколько лет.

Предполагается, что часть этих средств можно обеспечить за счет замороженных российских активов, объем которых в Европе составляет около 210 миллиардов евро. Если Украина сможет заставить Россию пойти на реальное прекращение огня на справедливых условиях, то Кремль практически потеряет шансы требовать возврата этих средств. В таком случае финансовая нагрузка для ЕС будет частично или полностью компенсирована.

Худший сценарий, который анализируют западные эксперты, предполагает, что из-за отсутствия совместных действий Украина будет вынуждена пойти на капитуляцию и подписать соглашение с Россией на условиях Кремля. Отмечается, что это может привести к снятию части санкций с РФ и резкому укреплению российской экономики и военного потенциала.

По подсчетам аналитиков, победа России будет стоить Европе от 1,2 до 1,6 триллиона евро только за четыре года. В эту сумму входят расходы на резкое увеличение оборонных бюджетов, усиление границ, новые оборонные программы и вероятная новая волна беженцев.

Евросоюз предлагает покрыть две трети финансовых потребностей Украины на ближайшие два года – около 90 миллиардов евро, в частности за счет доходов от замороженных российских активов. Остальное должны предоставить международные партнеры. Впрочем, не все страны поддерживают идею прямой конфискации.

Бельгия открыто выступает против такого решения, опасаясь юридических последствий для финансовой системы ЕС. Зато Великобритания уже заявила о готовности направить 9,2 миллиарда евро замороженных российских средств на поддержку Украины.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, администрация президента США Дональда Трампа тайно пыталась уговорить некоторые страны Евросоюза (ЕС) заблокировать план Еврокомиссии по использованию замороженных активов Центробанка РФ для обеспечения "репарационного кредита" Украине. Мол, эти активы необходимы для обеспечения мирного соглашения и завершения войны в Украине.

