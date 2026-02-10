Как зарегистрировать Starlink в ЦПАУ: список документов и инструкция

В Украине ввели обязательную регистрацию терминалов Starlink во время военного положения для контроля и безопасности использования спутникового интернета. Физические лица должны лично обратиться в ЦПАУ с паспортом, РНУКН и самим терминалом (или терминалами) для верификации, тогда как юридические лица регистрируются онлайн через Дію.

Подробную инструкцию о том, как это сделать, опубликовала одна из территориальных громад. Обязательная регистрация касается всех пользователей терминалов Starlink, как физических, так и юридических лиц. В то же время порядок верификации для них разный:

юридические лица проходят регистрацию онлайн через портал Дія;

проходят регистрацию онлайн через портал физические лица подают уведомление об использовании терминала лично через ЦПАУ.

Подача сообщения представителем физического лица не допускается – владелец терминала должен обратиться самостоятельно. Для прохождения верификации в ЦПАУ необходимо иметь с собой:

паспорт гражданина Украины;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКН);

данные терминала Starlink;

KIT-номер (серийный номер комплекта) при наличии, указанный на коробке;

UTID и/или Dish ID – уникальные идентификаторы терминала;

номер учетной записи пользователя на портале Starlink.

Физическое лицо имеет право подать сообщение не более чем по трем терминалам Starlink, но при условии обязательного предъявления каждого из них при подаче документов. Если у пользователя есть два или более терминалов Starlink, для прохождения верификации нужно принести все терминалы в ЦПАУ, это правило является обязательным и не имеет исключений.

Также стоит помнить, что ответственность за достоверность предоставленных данных полностью несет заявитель. Из-за регулярных российских ударов по энергосистеме многие ЦПАУ работают на альтернативных источниках питания, что приводит к перегрузке и очередям. В некоторых городах очереди занимают еще с утра. Чтобы избежать лишних трудностей, рекомендуется:

заранее уточнить график работы ЦПАУ по телефону;

записаться в электронную очередь через официальный сайт центра;

планировать визит с учетом возможных отключений электроэнергии.

Такой подход поможет значительно сократить время ожидания и без проблем пройти процедуру верификации. Введение обязательной регистрации – это прежде всего вопрос национальной безопасности .

Как сообщал OBOZ.UA ранее, подключение к спутниковой связи Starlink на территории Украины только зарегистрированных и авторизованных терминалов позволило полностью лишить российских агрессоров возможности использовать технологии SpaceX в войне. Причем россияне пытаются найти способы, как активировать заблокированные для них терминалы Starlink.

