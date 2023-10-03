Прошло два месяца после вступления в силу Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины о восстановлении и "зеленой" трансформации энергетической системы Украины" (далее – Закон №3220). Его инициаторы – нардепы Андрей Герус (председатель Комитета ВРУ по энергетике) и Андрей Жупанин – презентовали закон как реформаторский. Законопроект действительно эксперты отрасли называли "революционным" для зеленой энергетики. Радикальные изменения ожидали и участники отрасли, которые находятся в замкнутом долговом круге.

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Після прийняття навіть революційного закону, реальний результат завжди зводиться до його ефективної реалізації державними органами влади. Я окреслю певний "зріз" з імплементації закону та проблем галузі "зеленої" енергетики.

5 вересня НКРЕКП схвалила проєкт постанови "Про внесення змін до Порядку встановлення (формування) тарифу на послуги з передачі електричної енергії". Даними змінами Регулятор мав би увідповіднювати положення закону щодо врахування в тарифі на передачу Укренерго коштів, які (у разі їх оплати) могли б надійти Укренерго або Гарпоку та зменшити навантаження на тариф.

Тобто, якби в бюджеті були кошти на часткову або повну оплату спецобов’язків (ПСО) і ці кошти були б сплачені, то це мало б привести до зменшення тарифу на передачу. Але Регулятор вирішив, що в законі недостатньо чітко написано те, що тариф Укренерго враховується з урахуванням фінансової підтримки, отриманої компанією.

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НКРЕКП трактує закон по-іншому. І це викладено в проєкті Постанови, яку збираються прийняти 4 жовтня. Зокрема, там вказано, що розмір витрат на виконання спеціальних обов’язків із забезпечення збільшення частки електроенергії з ВДЕ на прогнозний рік визначається з урахуванням фінансової підтримки, передбаченої державним бюджетом відповідно до законодавства України.

Відчуйте різницю – Закон говорить про перегляд тарифу "у разі отримання", а НКРЕКП – що достатньо лише "передбачити" у державному бюджеті такі кошти. А якщо їх не "отримають", то чомусь буде переглянута "структура тарифу…за результатами року". Якщо мова про тариф на передачу 2024 року, то підсумки цього року підбивати, очевидно, будуть вже у 2025 році.

На виконання Закону №3220 Регулятор розпочав процедуру внесення зміни до своєї ж постанови від 26 квітня 2019 року № 641 "Про затвердження нормативно-правових актів, що регулюють діяльність гарантованого покупця та купівлі електричної енергії за "зеленим" тарифом та за аукціонною ціною". У серпні було схвалено проєкт і тоді ж збирались зауваження.

Минув місяць від кінцевого терміну збору зауважень і наразі тиша, діалог з виробниками з ВДЕ відсутній. Не хочеться продовжувати "гарну" традицію, коли негативні зміни для галузі ВДЕ публікуються в останній момент.

Суд визнав протиправною бездіяльність НКРЕКП щодо не перерахування "зелених" тарифів у 2-3 кварталах 2022 року. Комісію зобов’язали:

Виконати рішення суду та перерахувати тарифи.

Визначити джерело для компенсації цієї курсової різниці, яким є тільки тариф на передачу 2024.

Визначити механізм для Гарпок та НЕК "Укренерго" здійснити коригування актів з ВДЕ за відпущену електричну енергію та по послузі розвитку ВДЕ. Це все ціна незаконних рішень членів НКРЕКП.

Визначити шлях для компенсації не відпущеної електричної енергії виробникам з ВДЕ у 2019-2020 роках.

Регулятор при перевірках НЕК Укренерго встановлює порушення щодо не здійснення відшкодування виробникам ВДЕ за 2019-2020 роки не відпущеної електроенергії. І водночас не дає інструменту НЕК Укренерго виконати рішення НКРЕКП щодо усунення такого порушення.

Насправді НКРЕКП має визначити механізм та передбачити в тарифі кошти на такі виплати, оскільки НЕК Укренерго, як ліцензіат, повністю залежить від Регулятора.

Останнє, але точно не менш важливе. У серпні пройшло 2 важливі зустрічі з керівництвом НКРЕКП та депутатами Комітету ВРУ по енергетиці. Регулятор обіцяв розібратися з боргами на ринку і головне, що Енергоатом погодився надати графік поточних платежів та графік погашення заборгованості. На жаль, план по виходу ринку електроенергії з проблеми кругових боргів так і не був оформлений хоча б в певну дорожню карту дій.

Який висновок можна однозначно зробити – ми закладаємо в плани відбудови держави розвиток децентралізованої, зеленої генерації задля нашого європейського майбутнього. "Зелена" енергетика є невіддільною частиною енергосистеми України, яка дозволила пройти минулий опалювальний сезон цілим регіонам. Але з ходом війни ми усвідомлюємо більше, що майбутня відбудова не така вже майбутня, в енергетиці у нас немає часу на зволікання, адже опалювальний сезон приходить щороку. Тому галузь потребує рішучих дій від НКРЕКП для того, щоб у відновлювальної енергетики був шанс вижити під час війни.