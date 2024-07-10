Бум на альтернативную энергетику: спасут ли ветряки и солнечные станции Украину от коллапса

На фоне крайне тяжелой ситуации с электроснабжением в Украине, возникшей из-за действий страны-террориста России, внимание общества все больше привлекает тема возобновляемых источников энергии. Наша страна имеет природный потенциал для применения энергии ветра и солнца, который не уступает потенциалу большинства стран Европы, а в некоторых регионах даже превосходит его. Может ли альтернативная энергетика спасти ситуацию в Украине? Да, может. Это подтверждают последние тенденции.

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Несмотря на войну, возобновляемая энергетика в Украине стремительно развивается. Конечно, с определенными нюансами. Продолжается строительство новых ветростанций, а спрос на солнечные панели создал бум, за ними буквально выстраиваются очереди.

Более подробно о том, как и когда ветер и солнце смогут подставить украинцам плечо в этой сложной ситуации, читайте в материале OBOZ.UA.

Достаточно ли в Украине ветра и солнца, чтобы получать электричество в больших объемах?

По словам главы правления Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрея Конеченкова, ветропотенциал в Украине действительно неплохой. Среднегодовая скорость ветра в Украине достигает 7-8 м/с на высоте 120 м, что является очень хорошим показателем. "Не каждая европейская страна может похвастаться таким потенциалом".

По его словам, хорошая новость в том, что этот потенциал рассредоточен по всей территории, то есть ветер необходимой скорости есть везде. "В то же время следует понимать, что скорость отличается от региона к региону и зависит от многих факторов. Лучший ветровой потенциал на юге Украины, часть которого временно оккупирована. Однако из-за войны украинские девелоперы открыли для себя запад, где ветровой потенциал не хуже", – добавил он.

Для строительства ветроэлектростанций также рассматривается и Закарпатье с достаточно хорошим потенциалом. "Но там территория для строительства более ограничена из-за наличия природоохранных зон, которые необходимо обходить".

А что с солнечной энергетикой? Глава правления Ассоциации солнечной энергетики Украины Владислав Соколовский заверил, что и здесь все отлично. "Потенциал Украины очень большой. Он превышает потенциал некоторых стран Европы".

Ветровой и солнечный потенциал различных регионов Украины можно узнать на цифровой платформе Re-Explorer. Для этого достаточно ввести координаты того или иного участка.

Могут ли солнечные и ветровые электростанции спасти энергетику Украины, понесшую тяжелые потери?

"Из-за войны мы получили новую доступную территорию, с которой в любом случае нужно будет что-то делать, включая ту, где расположены мощности традиционной энергетики, которые не подлежат восстановлению", – сказал Андрей Конеченков.

По его словам, ветростанции не так уязвимы для вражеских ракет, как те же ТЭС. "Враг может уничтожить централизованную тепловую электростанцию, что собственно и делается, однако ветровую электростанцию уничтожить невозможно, поскольку она носит децентрализованный характер. Ветровые турбины расположены на расстоянии 500-700 метров друг от друга. Да, можно повредить одну-две турбины. Однако станция будет продолжать работу. К тому же замена или ремонт ветровой турбины намного быстрее тепловой станции", – сказал он.

В то же время большую роль в критической ситуации с электричеством может сыграть и солнечная энергетика. "В Украине никогда не было отключений электроэнергии летом. Если бы у нас было достаточно солнечной генерации, этим летом она бы нас полностью спасла, мы бы проходили лето вообще без отключений, а осенью и зимой это была бы хорошая поддержка, солнечная энергетика подставила бы плечо", – подчеркнул Владислав Соколовский.

Однако следует также ориентироваться на решения, которые уже были приняты на уровне государства или которые планируется принять. В частности, речь идет о Национальном плане по энергетике и климату до 2030 года, согласно которому Украина должна достичь 27% доли возобновляемой энергетики в общем конечном потреблении, а также об Энергетической стратегии до 2050 году, которая предполагает, что Украина к 2030 году увеличит долю ВИЭ до 30%, а в 2050 году будет производить более 90% электроэнергии из безуглеродных источников. Ожидается принятие Национального плана действий по развитию возобновляемых источников энергии.

В Украине настоящий бум на малые солнечные электростанции

Из-за колоссальных проблем с электричеством украинцы начали активно устанавливать солнечные станции для обеспечения собственных нужд, рассказал Владислав Соколовский. Если до 2020 года в Украине строилось много промышленных солнечных электростанций, чтобы генерировать электроэнергию в больших объемах и продавать ее, то сейчас это стало фактически невыгодно, ведь "действие зеленого тарифа фактически закончилось – он существенно снизился, и он ниже, чем средняя стоимость электроэнергии на рынке". Итак, сегодня акцент делается на генерацию электроэнергии для собственных нужд.

Средняя и малая генерация, то есть генерация для собственных нужд, может быть целесообразной в любом регионе Украины. Если же речь идет об относительно больших солнечных электростанциях – 10, 20 и более мегаватт – с целью продажи электроэнергии, то их лучше строить в солнечных регионах, уточнил глава правления Ассоциации солнечной энергетики.

Некоторые предприятия строят относительно небольшие солнечные электростанции для самопотребления, как правило, с аккумуляторными батареями. В большинстве случаев они не продают электроэнергию в сеть. Или продают, если есть излишняя – это называется "активный потребитель". Владельцы домохозяйств устанавливают солнечные станции на крышах домов, обеспечивая свои потребности. Это так называемая децентрализованная генерация", – сообщил Владислав Соколовский.

С середины мая на рынке наблюдается настоящий бум на солнечные станции.

"В компаниях, осуществляющих инсталляцию, заказ можно сделать только на четыре месяца вперед. Проектанты просто физически не успевают проектировать солнечные станции, ведь сначала нужно создать проект, а потом закупать под него оборудование. Оборудование и панели также в дефиците – очередь, как минимум, на месяц вперед", – объяснил глава правления Ассоциации солнечной энергетики.

В июне Кабмин принял постановление №673 о предоставлении финансовой помощи физическим лицам для установления в собственных домохозяйствах установок генерации электроэнергии мощностью до 10 киловатт. Граждане смогут оформлять целевые беспроцентные кредиты на сумму до 480 тысяч гривен на приобретение и установку солнечных или ветровых станций. В ближайшее время будут отобраны банки, через которые населению будут предоставляться кредиты, государство будет возмещать процентную ставку.

Установка солнечной станции по сравнению с другими источниками получения энергии может быть эффективным решением. Они относительно легко монтируются и не требуют значительного внимания при эксплуатации. "Один из оптимальных вариантов для частного дома – солнечная электростанция на крыше с аккумулятором плюс газ. Зимой это очень серьезно помогает, а в некоторые дни спасает. Но это не панацея", – предупредил он.

Даже во время войны в Украине строят ветроэлектростанции

За два года войны три украинских компании добавили в энергосеть 238 МВт новых ветроэнергетических мощностей. Речь идет про "Эко-Оптиму", которая ввела в эксплуатацию Сколевскую ВЭС на 54,6 МВт во Львовской области, Elementum Energy, достроившую вторую очередь Днестровской ВЭС в Одесской области мощностью 60 МВт и ДТЭК ВИЭ, которая в Николаевской области ввела в эксплуатацию первую очередь Тилигульской ВЭС мощностью 114 МВт. Причем "Эко-Оптима" поставила ветровые турбины уже во время военного положения, что создало положительный прецедент на рынке, рассказал Андрей Конеченков.

"Рынок не останавливается и продолжает развивать новые мощности", – подчеркнул он. Так, на сегодняшний день на разных этапах находится более 50 ветроэнергетических проектов общей мощностью около 7 ГВт.

В частности, строится вторая очередь Тилигульской ВЭС мощностью 384 МВт, Полтавская ВЭС от ДТЭК мощностью 650 МВт, ветропарк "Островский" на границе Львовской и Закарпатской областей от компании УК "Ветряные парки Украины" и другие ВЭС.

На сегодняшний день более 78% производителей ветроэлектроэнергии работают на свободном рынке и намерены продолжать это делать, поскольку это дает определенную прогнозируемость продажи сгенерированной электроэнергии и получения выплат. В то же время на рынке до сих пор есть определенные проблемы и вызовы, наличие которых несколько нивелирует все преимущества. В настоящее время в Энергетическом Сообществе разрабатывают Дорожную карту для украинского сектора ВИЭ, которая должна урегулировать большинство проблемных вопросов.

Не стоит также забывать, что "до сих пор актуален вопрос военных рисков и рисков страны. Национальные и международные компании, инвесторы и их проекты нуждаются в эффективных механизмах страхования и защиты", – подчеркнул глава правления Украинской ветроэнергетической ассоциации.

И, наконец, для развития отрасли требуются рабочие руки. "Все понимают важность мобилизации для нашей страны, но есть те профессии, от которых напрямую зависит жизнедеятельность отрасли, в которой более половины работников – мужчины, а если говорить о технической части, то это все 100%. Итак, наша позиция: ветроэнергетические предприятия должны и дальше быть максимально укомплектованы по персоналу", – подытожил Андрей Конеченков.