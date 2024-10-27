Как узнать все условия своего тарифа: абонентам "Киевстара" дали инструкцию

Мобильные операторы время от времени меняют условия своих тарифных планов – однако абоненты не всегда знают об этом. Зачастую это происходит из-за того, что они не замечают либо игнорируют соответствующие уведомления. Впрочем, можно и просто забыть какие-либо детали – особенно, если тариф был подключен давно. Узнать же все его условия клиенты, в частности, "Киевстара", могут, среди прочего, по номеру 466*66.

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Об этом сообщили в самом "Киевстаре". Там отметили: также это можно сделать по запросу *100*01*2#.

Существуют и другие способы. В частности:

через авторизацию на сайте "Киевстара" – нужно перейти на страницу Тарифы

через приложение Мой Киевстар.

Как обновить тариф "Киевстар"

В то же время, если текущий план не отвечает вашим потребностям, изменение тарифа мобильного оператора может быть выгодным решением. Дело в том, что операторы предлагают разнообразные тарифы с разными объемами минут, а также SMS, мобильного интернета и других услуг, поэтому вы можете найти план, который лучше соответствует вашему бюджету и стилю использования телефона.

К примеру, абоненты "Киевстара" могут сделать это в несколько способов. В частности, в магазинах оператора.

Также поменять тариф можно на сайте "Киевстара". Для этого следует зайти в раздел Тарифы.

Существуют и другие способы. В частности, провести изменение тарифа можно:

по номеру 477 или 477*1;

в приложении Мой Киевстар (раздел Все тарифы);

по номеру 466.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же "Киевстар" получил разрешение на использование кода сети назначения 77 (+380 77). Т. е. номера оператора будут начинаться в т. ч. с 077. Впрочем, на уже действующие номера новшество не повлияет.

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