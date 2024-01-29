Как украинцам экономить бензин и дизель в холодную погоду: озвучено 10 советов
Украинцы могут экономить бензин и дизельное топливо (ДТ) во время холодной погоды. Один из способов экономии – использовать экономный режим езды. Резкая акцелерация и торможение тратит больше топлива.
OBOZ.UA расскажет о лайфхаках, с помощью которых можно сэкономить горючее.
- Загревайте двигатель перед поездкой
Если двигатель холодный, он требует большего топлива для зажигания и работы.
- Используйте термостат
Он поможет сохранить горючее, контролируя температуру охлаждающей жидкости.
- Проверяйте давление в шинах
Если давление ниже рекомендованного, то автомобиль тратит больше топлива.
- Используйте экономичный режим езды
Резкая акцелерация и торможение тратит больше топлива.
- Выключайте двигатель, если стоите на месте более 30 секунд
Это поможет сберечь горючее.
- Используйте круиз-контроль на трассах
Этот способ поможет избежать частого торможения и ускорения.
- Используйте масло, рекомендованное производителем автомобиля
Неправильное масло может привести к большему расходу топлива.
- Проверяйте фильтр воздуха и заменяйте его, если нужно
Загрязненный фильтр может снизить эффективность двигателя и увеличить расход топлива.
- Проверяйте состояние свечей зажигания и заменяйте их
Старые свечи могут снизить эффективность двигателя и увеличить расход топлива.
- Используйте масляный обогреватель двигателя
Это поможет уменьшить время, необходимое для загрева двигателя, и сохранить горючее.
Как сообщал ранее OBOZ.UA, в настоящее время в Украине ситуация с автогазом остается патовой. Забастовка польских перевозчиков, блокирующая поставки горючего в страну, продолжается, а быстро переориентировать поставки невозможно. В связи с этим цены на автогаз на АЗС ежедневно увеличиваются.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!