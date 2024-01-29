Как украинцам экономить бензин и дизель в холодную погоду: озвучено 10 советов

Украинцы могут экономить бензин и дизельное топливо (ДТ) во время холодной погоды. Один из способов экономии – использовать экономный режим езды. Резкая акцелерация и торможение тратит больше топлива.

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OBOZ.UA расскажет о лайфхаках, с помощью которых можно сэкономить горючее.

Загревайте двигатель перед поездкой

Если двигатель холодный, он требует большего топлива для зажигания и работы.

Используйте термостат

Он поможет сохранить горючее, контролируя температуру охлаждающей жидкости.

Проверяйте давление в шинах

Если давление ниже рекомендованного, то автомобиль тратит больше топлива.

Используйте экономичный режим езды

Резкая акцелерация и торможение тратит больше топлива.

Выключайте двигатель, если стоите на месте более 30 секунд

Это поможет сберечь горючее.

Используйте круиз-контроль на трассах

Этот способ поможет избежать частого торможения и ускорения.

Используйте масло, рекомендованное производителем автомобиля

Неправильное масло может привести к большему расходу топлива.

Проверяйте фильтр воздуха и заменяйте его, если нужно

Загрязненный фильтр может снизить эффективность двигателя и увеличить расход топлива.

Проверяйте состояние свечей зажигания и заменяйте их

Старые свечи могут снизить эффективность двигателя и увеличить расход топлива.

Используйте масляный обогреватель двигателя

Это поможет уменьшить время, необходимое для загрева двигателя, и сохранить горючее.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, в настоящее время в Украине ситуация с автогазом остается патовой. Забастовка польских перевозчиков, блокирующая поставки горючего в страну, продолжается, а быстро переориентировать поставки невозможно. В связи с этим цены на автогаз на АЗС ежедневно увеличиваются.

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