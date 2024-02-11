Как правильно снять квартиру и не попасть на мошенников: украинцам озвучили 6 советов

Украинцы довольно часто попадают на мошенников в процессе съема квартир. В частности, следует проверять репутацию агентства недвижимости или владельца квартиры. Для этого необходимо поискать отзывы и рейтинги в интернете.

О том, как не стать жертвой мошеннической схемы читайте в материале OBOZ.UA.

Проверяйте репутацию агентства недвижимости или владельца квартиры.

Не передавайте деньги или личную информацию до тех пор, пока не убедитесь, что соглашение является законным и надежным.

Попросите владельца или агента недвижимости документы, подтверждающие право собственности или полномочия на сдачу квартиры в аренду.

Лично посетите квартиру, убедитесь, что она отвечает объявлению и своим ожиданиям.

Совершайте сделку только после внимательного осмотра документов и квартиры, а также после согласования всех условий аренды.

Если у вас есть сомнения, обратитесь к специалисту или юристу для консультации перед заключением сделки.

Мошенники могут действовать путем подделки документов о праве собственности или полномочиях на сдачу квартиры в аренду. Они также могут предоставлять фальшивые сведения о квартире, не соответствующей объявлению или потребностям арендатора.

Кроме того, мошенники могут потребовать предоплату за квартиру, но не предоставлять сделку или ключи к ней. Также могут использоваться другие методы обмана, чтобы обмануть деньги или личную информацию у потенциальных арендаторов.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, в Ужгороде стоимость однокомнатной квартиры в среднем достигает около 60 тысяч долларов. Цены здесь в среднем в долларовом эквиваленте выросли на 20%. Причины: в Ужгороде практически никогда не бывает ракетных обстрелов со стороны РФ и нет комендантского часа.

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