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Как изменить тариф "Киевстар": абоненты получили инструкцию

Роман Костюченко
Рынки и компании
1 минута
429
Как изменить тариф 'Киевстар'

Изменение тарифного плана мобильного оператора может стать выгодным решением, если ваш текущий пакет услуг не соответствует требованиям. Например, клиенты "Киевстара" могут сменить тариф несколькими способами – в т.ч., по номерам 477, либо же 477*1.

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Об этом рассказали в самом операторе. Там отметили: провести изменение тарифа можно также в его магазинах. А кроме того:

  • в приложении Мой Киевстар (раздел Все тарифы);
  • по номеру 466.

Также, поменять тариф можно на сайте "Киевстара". Однако для этого нужно будет сначала авторизироваться.

"Киевстар" изменит условия тарифов с 8 апреля

В то же время, "Киевстар" анонсировал обновление ряда тарифов предоплаты. Изменения произойдут 8 апреля и затронут:

  • условия дневного пакета;
  • перечень стран, на которые будут действовать тарифные минуты для звонков за границу.

"Если ваш тариф действует в странах, где доступна услуга Роуминг как дома, в дневном пакете вы получите безлимитные звонки на "Киевстар" и все входящие. А безлимый интернет будет работать на скорости до 0,8 Мбит/с. Стоимость дневного пакета будет составлять 30 грн/день", – говорится в сообщении.

Всего же "Киевстар" обновит 5 тарифов. В частности:

  • "ТВІЙ Максимум 2023".
  • "Максимальний Безлім 2019".
  • "LOVE UA База".
  • "LOVE UA Світло 2023".
  • "Максимальний Безлім 2019".

Как проверить, за что "Киевстар" снимает деньги

В то же время абоненты "Киевстара" могут проверить, за что платят оператору. Всю информацию о своем тарифе они могут узнать в несколько способов. В частности:

  • по запросу *100*01*2#;
  • авторизовавшись на сайте и перейдя на страницу Тарифы;
  • в приложении Мой Киевстар
  • по номеру 466*66.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, "Киевстар" запланировал на 2025 год масштабное отключение своих абонентов от связи 3G. Причина – развитие технологии 4G, а потому больших неудобств абоненты ощутить не должны. Сами же отключения запланированы практически во всех областях страны, а потому для удобства оператор опубликовал график для каждого региона.

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