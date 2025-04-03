Как изменить тариф "Киевстар": абоненты получили инструкцию

Изменение тарифного плана мобильного оператора может стать выгодным решением, если ваш текущий пакет услуг не соответствует требованиям. Например, клиенты "Киевстара" могут сменить тариф несколькими способами – в т.ч., по номерам 477, либо же 477*1.

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Об этом рассказали в самом операторе. Там отметили: провести изменение тарифа можно также в его магазинах. А кроме того:

в приложении Мой Киевстар (раздел Все тарифы);

по номеру 466.

Также, поменять тариф можно на сайте "Киевстара". Однако для этого нужно будет сначала авторизироваться.

"Киевстар" изменит условия тарифов с 8 апреля

В то же время, "Киевстар" анонсировал обновление ряда тарифов предоплаты. Изменения произойдут 8 апреля и затронут:

условия дневного пакета;

перечень стран, на которые будут действовать тарифные минуты для звонков за границу.

"Если ваш тариф действует в странах, где доступна услуга Роуминг как дома, в дневном пакете вы получите безлимитные звонки на "Киевстар" и все входящие. А безлимый интернет будет работать на скорости до 0,8 Мбит/с. Стоимость дневного пакета будет составлять 30 грн/день", – говорится в сообщении.

Всего же "Киевстар" обновит 5 тарифов. В частности:

"ТВІЙ Максимум 2023".

"Максимальний Безлім 2019".

"LOVE UA База".

"LOVE UA Світло 2023".

"Максимальний Безлім 2019".

Как проверить, за что "Киевстар" снимает деньги

В то же время абоненты "Киевстара" могут проверить, за что платят оператору. Всю информацию о своем тарифе они могут узнать в несколько способов. В частности:

по запросу *100*01*2#;

авторизовавшись на сайте и перейдя на страницу Тарифы;

в приложении Мой Киевстар

по номеру 466*66.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, "Киевстар" запланировал на 2025 год масштабное отключение своих абонентов от связи 3G. Причина – развитие технологии 4G, а потому больших неудобств абоненты ощутить не должны. Сами же отключения запланированы практически во всех областях страны, а потому для удобства оператор опубликовал график для каждого региона.

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