"Киевстар" изменит условия тарифов с 8 апреля: все названия

Мобильный оператор "Киевстар" анонсировал обновление ряда тарифов предоплаты – в частности, "LOVE UA База", "LOVE UA Світло 2023", "Максимальний Безлім 2019". Изменения произойдут 8 апреля и затронут, в частности, условия дневного пакета.

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Об этом сообщили самом операторе. Там отметили: также обновят перечень стран, на которые будут действовать тарифные минуты для звонков за границу.

"Если ваш тариф действует в странах, где доступна услуга Роуминг как дома, в дневном пакете вы получите безлимитные звонки на "Киевстар" и все входящие. А безлимый интернет будет работать на скорости до 0,8 Мбит/с. Стоимость дневного пакета будет составлять 30 грн/день", – говорится в сообщении.

Какие тарифы изменит "Киевстар"

"Максимальний Безлім 2019".

Тарифные минуты будут действовать не только на мобильные сети Украины, Польши и Италии, но и на номера Бельгии, Индии, Испании, Канады, Молдовы, Германии, Норвегии, Румынии, США, Чехии и Швеции.

"ТВІЙ Максимум 2023".

Тарифные минуты будут действовать на такие же направления, но во время звонков на номера Израиля, Китая и Узбекистана будут действовать стандартные международные тарифы.

В тарифах "LOVE UA База", "LOVE UA Світло 2023", "Максимальний Безлім 2019" обновляются условия дневного пакета.

"Оплата за день снимается только если вы пропустили основную оплату тарифа. В таком случае вы получите до конца суток безлимый интернет без ограничения скорости и минуты в сети "Киевстар", – рассказали в операторе.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, "Киевстар" запланировал на 2025 год масштабное отключение своих абонентов от связи 3G. Причина – развитие технологии 4G, а потому больших неудобств абоненты ощутить не должны. Сами же отключения запланированы практически во всех областях страны, а потому для удобства оператор опубликовал график для каждого региона.

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