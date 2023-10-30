Как правильно хранить бензин и дизель для генераторов: важные советы

Украинцам, которые готовятся к возможным отключениям света, рекомендуют не только проверить генераторы, но и создать для них запас топлива. При этом к хранению бензина и дизеля в холодное время года есть ряд требований. Например, топливо лучше держать в полимерных (пластиковых) канистрах.

О том, как хранить бензин и дизельное топливо (ДТ) в Украине, расскажет OBOZ.UA.

В первую очередь нужно выбрать правильное место для хранения горючего. Канистру с бензином можно поставить в гараже, темном амбаре, погребе или подвале.

Оставлять в багажнике можно только на короткое время. Очень опасно ставить канистру на балконе, лоджии или где угодно в квартире. Также нельзя ставить канистру вблизи отопительных приборов, даже если они находятся в подвале.

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В целом не следует хранить горючее под воздействием прямых солнечных лучей. Идеальные условия – при температуре 15-20 градусов в темном месте.

Бензин следует чаще заменять, лучше всего раз в три-четыре недели, чтобы обезопасить себя от рисков с бензином низкого качества. Если вы храните в правильной таре из полимера гарантированный высококачественный бензин, то срок хранения можно продлить до 6 месяцев.

Не следует экспериментировать с методами разведения дизеля (например, чтобы повысить морозостойкость). Добавление керосина представляет опасность, положительный эффект этой манипуляции сомнительный. Добавлять антигели при температуре -20 градусов и ниже можно только в помещении с плюсовой температурой, только в канистру, а не в бак. Это нужно делать непосредственно перед тем, как человек планирует его использовать. Положительный эффект этого метода тоже сомнительный.

Ни в коем случае не пользуйтесь просроченным горючим для заправки генератора. Такой бензин темнеет или становится коричневым вместо бледно-желтого цвета, что может повредить двигатель. Просроченное топливо рекомендуется сдавать в центр по утилизации опасных отходов или использовать для технических целей.

Как ранее писал OBOZ.UA, бензин можно хранить от 3 до 6 месяцев, а дизельное топливо (ДТ) – от 6 до 12 месяцев. При этом существует несколько признаков, по которым можно распознать старое топливо.

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