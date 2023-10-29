Сколько можно хранить бензин и дизель: озвучены советы, как распознать старое топливо

Бензин можно хранить от 3 до 6 месяцев, а дизельное топливо (ДТ) – от 6 до 12 месяцев. При этом существует несколько признаков, по которым можно распознать старое топливо.

Об этом расскажет в своем материале OBOZ.UA.

Если горючее старое, то оно может иметь неприятный запах, загрязнение или воду в составе. Также может снизиться эффективность топлива и увеличиться выбросы вредных веществ.

Кроме того, такое топливо можно опознать по консистенции. Дело в том, что старый бензин может быть густее или тоньше обычного бензина.

Еще один способ – поведение двигателя. Да, если двигатель работает нестабильно, то это может быть признаком старого или низкокачественного топлива. Так что если топливо хранилось дольше рекомендованного срока, то его нужно проверить на состояние и качество.

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Старый или низкокачественный бензин может быть опасным для авто, поскольку он может привести к нестабильной работе двигателя, уменьшению мощности и увеличению выбросов вредных веществ. Также, если бензин содержит загрязнение или воду, это может привести к загрязнению топливоподачи и повреждению деталей двигателя. Кроме того, старый бензин может потерять свои свойства и стать менее эффективным, что может привести к увеличению расхода топлива.

Как писал ранее OBOZ.UA, водители могут экономить горючее, стоя в пробках в городах, с помощью простых советов. Дело в том, что движение в пробках с остановками может привести к излишнему расходу горючего. Чтобы сэкономить деньги, водителям не следует подъезжать к едущей впереди машине и резко тормозить, а вместо этого стоит не спешить.

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