Украинцы жестко конкурируют за работу: какие профессии выбирают и почему

В Украине работодатели больше всего сейчас ищут работников в сфере онлайн-коммуникаций, e-commerce и сервиса, но на эти же вакансии одновременно приходится наибольшая конкуренция среди кандидатов. Наиболее "перенасыщенные" направления – копирайтинг, операторы чата и менеджеры интернет-магазинов, где на одну вакансию откликаются десятки людей при зарплатах около 20-25 тыс. грн.

Об этом говорится в аналитике профильного портала для поиска работы. По данным исследования, абсолютным лидером по количеству откликов стал копирайтер – в среднем 79 кандидатов на одно объявление .

Далее следуют операторы чата и менеджеры интернет-магазинов. В целом, топ выглядит так:

копирайтер имеет 79 откликов на вакансию, медианная зарплата ~24 500 грн;

оператор чата – 55 откликов, ~26 000 грн;

менеджер интернет-магазина – 42 отклика, ~22 500 грн;

Наибольшим спросом среди кандидатов пользуются профессии, связанные с онлайн-работой и текстовой коммуникацией. Причина высокой конкуренции достаточно проста – низкий порог входа. Чтобы начать работать копирайтером или оператором чата, часто не требуется специального образования, а навыки можно получить относительно быстро.

Дополнительно влияет популярность удаленной работы, гибкий график и возможность работать из дома. Именно эти факторы формируют большой поток кандидатов на одну вакансию. Отдельно выделяется категория "Начало карьеры", где конкуренция также остается высокой – около 23 откликов на одну вакансию.

Средняя зарплата здесь составляет примерно 24 700 грн, а основная аудитория – студенты и люди без опыта. Для них это часто первый шаг в рынок труда, что дополнительно увеличивает количество заявок. Высокий уровень конкуренции также наблюдается в креативных и сервисных профессиях:

промоутер – 17 откликов на вакансию (≈15 000 грн);

откликов на вакансию (≈15 000 грн); контент-менеджер – 15 откликов (≈20 000 грн);

откликов (≈20 000 грн); SMM-менеджер – 14 откликов (≈22 500 грн).

Также в списке популярных позиций упаковщик, администратор, репетитор, диспетчер и разнорабочий. Профессии остаются востребованными, но при этом сильно перегруженными кандидатами.

По сравнению с 2025 годом структура спроса почти не изменилась, но конкуренция усилилась. Тогда лидерами были менеджеры интернет-магазинов, SMM-специалисты и упаковщики. Копирайтер занимал лишь четвертое место.

В 2026 году именно копирайтинг вышел в лидеры, что свидетельствует о росте спроса на текстовый контент в цифровой среде. Несмотря на увеличение количества кандидатов, уровень зарплат в большинстве популярных категорий остается в пределах 20-26 тысяч гривен. За год он немного вырос, но не настолько, чтобы компенсировать рост конкуренции.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, полномасштабная агрессия России переписала украинский рынок труда. В результате с 2022 года зарплаты в разных профессиях росли неравномерно – например, аниматоры, косметологи, фотографы, сантехники и разнорабочие начали зарабатывать в 3-4 раза больше.

