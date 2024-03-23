Кабмин принял решение о выплатах переселенцам: кому продолжат платить

В Украине помощь на проживание с 1 марта 2024-го автоматически на протяжении шести месяцев будут получать переселенцы, которые не имеют возможности работать, ухаживают за детьми или тяжело больными или лицами с инвалидностью, не имеют доходов или имеют низкие доходы. Большая часть переселенцев остались без помощи.

Об этом говорится в заявлении Минсоца. В Украине статус вынужденного переселенца имеют 4,9 млн человек (с учетом тех, кто получил этот статус еще во время войны 10 лет назад, а также переместившихся после начала полномасштабного вторжения).

В Украине статус вынужденного переселенца имеют 4,9 млн человек (с учетом тех, кто получил этот статус еще во время войны 10 лет назад, а также переместившихся после начала полномасштабного вторжения). 22 марта правительство приняло разработанное Минсоцполитики постановление и уточнило перечень тех ВПЛ, которые будут иметь право на получение выплат в течение еще 6 месяцев.

В частности, во избежание разночтений постановление четко предусматривает, что, помимо прочих, имеют право на продление помощи еще на 6 месяцев также следующие категории людей:

лица с тяжелыми формами заболевания, которым не установлена инвалидность (и семьи, в которых проживают такие лица);

дети, устроенные в семье патронатного воспитателя; патронатные воспитатели; дети, временно устроенные в семью родственников, знакомых, приемную семью, детский дом семейного типа;

Если среднемесячный совокупный доход на одного получателя в семье меньше 9444 грн:

лица, ухаживающие за ребенком до 3 лет или ребенком, нуждающимся в уходе, до 6 лет;

семьи, имеющие детей до 18 лет и/или до 23 лет, которые являются студентами дневной или дуальной формы обучения в учреждениях профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования;

Лица, оказывающие социальные услуги на непрофессиональной основе

студенты, которые обращаются самостоятельно в возрасте до 23 лет;

лица с инвалидностью ІІІ группы;

семьи пенсионеров

Кроме того, право на продление пособия на дополнительные 6 месяцев также получили лица старше 55 лет. Также продлен период подачи заявлений на переназначение выплат для ВПЛ до 30 апреля 2024 г. При этом даже подающие заявления в апреле получат средства с учетом марта.

Если вы подпадаете под указанные критерии и подадите заявление уже в мае, то помощь будет назначена с месяца обращения, то есть также с мая.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине ввели новый вид социальной помощи для семей, которые временно устраивают ребенка. Размер выплаты будет составлять от 6,4 тыс. до 11,1 тыс. грн в месяц.

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