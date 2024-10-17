Продавцы обязаны это делать: действует ли гарантия на зимнюю обувь, купленную летом

Гарантийный срок на сезонные товары исчисляется с начала сезона. К примеру, на зимний ассортимент – с 15 ноября по 15 марта. Таким образом, украинцы, купившие зимнюю обувь летом, могут подать заявление по поводу гарантии с 15 ноября – и продавец обязан его принять.

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Об этом сообщили эксперты "Защиты прав потребителей". Там отметили, что гарантийный срок:

на весенне-осенний ассортимент действует с 15 марта по 15 мая и с 15 сентября по 15 ноября;

на летний – с 15 мая по 15 сентября.

"Продолжительность гарантийного срока на обувь в среднем составляет не менее 30 дней. И определяется продавцом или изготовителем", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: если предприятие отказывается удовлетворить выдвинутые требования в соответствии с действующим законодательством о защите прав потребителей – это является нарушением прав потребителя. Поэтому нужно обращаться с жалобой в Госпродпотребслужбу (список территориальных органов службы находится по ссылке).

Когда товары могут не обслуживать по гарантии

В то же время, отметили специалисты, в некоторых случаях предприятия могут не обслуживать товары по гарантии. При чем на законных основаниях.

В случае зимней обуви таких причин может быть две. Это:

Нарушение покупателем правил эксплуатации, ухода, хранения обуви и получение ею вследствие этого механических повреждений – ожогов, порезов, выдиров, проколов.

Деформация обуви вследствие неправильного ношения, сушки, а также действий химических и других веществ.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в супермаркетах и других заведениях торговли могут обвешивать своих покупателей – используя весы, которые не прошли поверки. Однако это является нарушением прав потребителя. А потому покупатели могут обращаться с жалобой в Госпродпотребслужбу или в суд.

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