Впечатляющие изобретения украинского бизнеса: как компании помогают ВСУ и стране

Полномасштабная война изменила работу всего украинского бизнеса. Пока враг ожидал разрушения экономики и закрытия предприятий, украинцы сделали невероятное: бизнес не только продолжил успешно работать в новых реалиях, но адаптировался к потребностям военного времени. Компании начали производить уникальную продукцию для военных: от современных военных разработок, БПЛА до макетов оружия, за которыми охотится агрессор, тратя свой ресурс.

Ко Дню изобретателя и рационализатора, который в Украине отмечают 16 сентября, OBOZREVATEL подготовил список выдающихся изобретений украинских предприятий, приближающих Победу Украины.

Инновационный хаб военных изобретений Brave Inventors Cosmolot

Осенью 2022 года Cosmolot анонсировал первую национальную платформу военных изобретений и разработок Brave Inventors. Менее чем через год платформа превратилась в единственную организованную точку сбора для изобретателей в военное время, а также тех, кто заинтересован в приобретении или финансировании этих разработок.

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Более 80 изобретений представлены на сайте Brave Inventors. Среди разработок – ударные комплексы БПЛА, мобильные солнечные и электростанции, внедорожники, коптеры, роботизированные конечности, роботы-саперы и многие другие изобретения.

Модерируют изобретения организаторы платформы в тесном сотрудничестве с собственной экспертной группой. Большинство изобретений платформы Brave Inventors тестируется непосредственно бойцами ВСУ, а вместе с экспертами команды совершенствуют свои изделия. Эффективность многих изобретений платформы Brave Inventors подтверждена на практике. Ярким примером является многократный ударный БПЛА Punisher, багги DRACARYS и другие.

К решению вопроса поиска инвестиций для изобретений Brave Inventors подходит комплексно: собирает донаты через платформу, ищет социально ответственные бизнесы, которые готовы брать под опеку проекты, и делает мощное промо изобретений с платформы, чтобы популяризировать их на рынке, сотрудничая с украинскими и международными СМИ. Платформа уже привлекла изобретателям средства на общую сумму более 100,3 млн грн.

Например, в рамках Brave Inventors киевской командой разработчиков БПЛА Punisher начала заниматься компания Cosmolot. Компания стала первым коммерческим брендом, поддержавшим изобретателей в долгосрочной перспективе помощи фронта и задонатившей 100 млн грн на изготовление 50 ударных многоразовых дронов Punisher нового поколения. Первая часть дронов уже доставлена на фронт для помощи украинским защитникам.

Конструкторское Бюро "Берил" помогает с экспертизой изделий и аудитом проектов. Axon Partners – единственный юридический партнер платформы – помогает с вопросами в правовом поле, а Центр оборонных инноваций DEUS распространяет информацию об изобретателях среди оборонных структур и помогает с учетными процессами.

Medirent – информационные системы, изменяющие жизнь

Уже 28 лет ИТ-разработки Medirent позволяют миллионам украинцев получать социально важные услуги, в частности пенсии, субсидии, выплаты внутренне перемещенным лицам. Один из важнейших проектов, над которым работает команда Medirent, – это Единая информационная система социальной сферы (ЕИССС), которая помогает совершенствовать и развивать процессы социальной защиты в стране.

Сегодня ЕИССС помогает преодолевать вызовы, с которыми сталкивается Украина во время войны, превращая бумажные процедуры в эффективные цифровые и удобные онлайн-сервисы для граждан. Начало войны привело к значительному росту числа внутренне перемещенных лиц и, соответственно, проблем, связанных с их социальной защитой. Существующие к началу 2022 года средства автоматизации не могли отвечать новым вызовам. Министерством социальной политики Украины было принято решение осуществлять автоматизацию социальной защиты внутренне перемещенных лиц на базе ЕИССС).

В очень короткие сроки Medirent удалось разработать Централизованную технологию автоматизации процессов социальной защиты внутренне перемещенных лиц, а также внедрить ее по всей стране и выполнить миграцию данных из предыдущей системы. Проект обеспечил своевременную, качественную и верифицированную помощь почти 2,5 млн внутренне перемещенных лиц, сократил нагрузку на работников социальной сферы, а для государства дал мощный инструмент для анализа и контроля за социальной защитой такой категории граждан.

В целом, благодаря работе компании в первые месяцы полномасштабного вторжения наименее защищенные слои населения смогли оперативно получить социальную защиту. В частности, благодаря интеграции ЕИССС с платформой "Помощь" только Всемирная продовольственная программа ООН выплатила средства более чем двум миллионам украинцев. В кратчайшие сроки удалось разработать решение, позволяющее провести верификацию заявок граждан, определить, подпадают ли они под заданные критерии, а также сформировать списки на выплату пособий согласно финансовым возможностям международных партнеров.

Во взаимодействии ЕИССС и Действия было реализовано немало полезных проектов, а именно: выплата пособий внутренне перемещенным лицам; подачи заявлений на получение жилищных субсидий; процедуры усыновления детей; создание реестра поставщиков и получателей социальных услуг.

"Стальной фронт" "Метинвеста"

Украина начала производить супер-реалистические макеты военной техники, чтобы вводить в заблуждение оккупантов. Эти макеты – новейшая разработка "Метинвеста" Рината Ахметова. В рамках милитарной инициативы "Стальной фронт" компания уже сделала и передала на фронт 250 макетов разной техники, чтобы враг уничтожал ее, перепутав с настоящей. Уже есть результат, который военные показывали на фото и видео.

Еще одна из последних разработок "Метинвеста" – это "ловцы ланцетов": конструкции, создающие купол над военной техникой и "останавливающие" собой вражеские БПЛА. Важно, что модульная конструкция быстро устанавливается и быстро восстанавливается: после попадания "Ланцета" или дрона достаточно лишь сменить сетку на ней. Эта технология также показала свою эффективность на фронте.

Инженеры "Метинвеста" не впервые представляют впечатляющие разработки для ВСУ. Начали они с производства бронированной стали, развернутой сразу после полномасштабного вторжения врага. Из нее изготовляют пластины для бронежилеты уровня защиты 4+. Уже более 150 тысяч бронежилетов из стали передали бойцам на фронт.

Из бронестали изготавливают также авторские "тайники" – стальные капсулы, которые укрепляют окоп и служат полевым жильем. Есть места для сна и отдыха, печки и коммуникации. При правильной установке тайники защищают от обстрела артиллерией.

И это не все: предприятия изготавливают щиты для защиты бойцов, управляющих техникой. Они подходят для БТР и М-113: устанавливаются на машины таким образом, чтобы дополнительно защищать бойцов во время вражеских обстрелов.

В общей сложности "Метинвест" производит для фронта более 20 видов новой для себя продукции, разработанной после начала большой войны, чтобы ускорить победу Украины. Вся помощь ВСУ предоставляется бесплатно. На это и на закупки нужной техники "Метинвест" уже направил более 2 млрд. грн. В то же время Ринат Ахметов и его предприятия в целом направили на помощь военным и гражданским украинцам более 6 млрд грн.

"Моршинская" запустила производство деталей для обучающих дронов ВСУ из переработанного пластика

Уже три года ТМ "Моршинская" как социально ответственный бренд реализует программу "Зеленая сумка" по сборке и переработке пластиковых бутылок – забота об окружающей среде остается одним из главных приоритетов компании. За это время благодаря программе уже было собрано и отправлено на переработку более 45 тонн использованного пластика.

При этом команда "Моршинской" постоянно ищет возможности давать переработанному пластиковому сырью вторую жизнь, а украинским компаниям и потребителям – новые полезные товары. Особое значение это приобрело во время полномасштабной войны, когда украинцы помогают фронту всем, чем могут, чтобы приблизить нашу общую Победу.

Одним из проектов, позволяющих совместить помощь военным с рациональным использованием переработанного пластика, стало изготовление заменяемых деталей для учебных дронов ВСУ. Такая возможность была найдена благодаря консультациям с технологами, экспертами по переработке пластика и специалистами одной из школ управления дронами. Процесс обучения новых операторов работе с дронами связан с тем, что некоторые детали летательных аппаратов нуждаются в регулярной замене. Поэтому поставка новых комплектов, которые часто дефицитны, актуальна и востребована – это и дало толчок команде к поиску альтернативы.

После проведенных тестирований и полевых испытаний было получено подтверждение соответствия деталей, изготовленных из вторсырья, всем технологическим требованиям.

Так родился проект, объединивший программу "Зеленая сумка" с помощью защитников Украины. Благодаря ему началось серийное производство необходимых заменяемых деталей, которое будет покрывать их недостаток для успешного прохождения курса обучения. Уже в сентябре первая партия продукции будет направлена в учебный центр.

Важно, что реализация такого проекта становится возможной благодаря подписчикам программы "Зеленая сумка" от "Моршинской". Все они теперь будут не только заботиться о сохранении окружающей среды, но и помогать ВСУ. Для этого нужно всего несколько шагов: добавить в заказ воды на MyWatershop "Зеленую сумку", специальную сетку для сортировки пластиковых бутылок, заполнить ее использованной тарой и обменять полную сумку на новую сетку с последующим заказом. Полученный пластик передадут на переработку и отправят на изготовление деталей для обучающих дронов.

Veneto работает ради Победы

Компания Veneto после начала полномасштабной войны переориентировала производства. Сейчас компания работает ради победы: выпускает продукцию, которая нужна военным. "Мы выпускаем военную форму как летнюю, так и теплую зимнюю, которая очень востребована. Термобелье, шапки флисовые, балаклавы, шарфы-бафы, футболки. Это то, что касается швейного направления. Еще производим тактические рюкзаки, разгрузки, плитоноски для бронежилетов. медицинские ноши, сумки для аптечек, спальные мешки, накидки от дождя. Выпускаем раскладные полевые кровати", – рассказывают в компании.

Раскладные полевые кровати – один из уникальных продуктов. Они легко раскладываются и транспортируются, причем весят всего 7,8 кг и держат нагрузку до 250 кг. Такие кровати незаменимы в полевых условиях.

"Допустим, в том же окопе, когда по щиколотку вода, спальник использовать невозможно. В своих отзывах ребята пишут, что кровати очень комфортные, чувствуют себя как на кровати в 5-звездочном отеле. "Veneto" уже почти 30 лет славится хорошими товарами для комфортного сна", – отмечают в компании.

Они разработаны полностью в соответствии со стандартами НАТО и пользуются спросом у представителей международных и украинских фондов, волонтеров, закупающих такие кровати по заказу бойцов ВСУ.