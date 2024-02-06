Изменятся ли цены на горючее в Украине в 2024-м: в НБУ озвучили прогноз

Цены на топливо в Украине в период 2024 года могут вырасти. Это связано с ожидаемым повышением мировых цен на нефть.

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Такой прогноз был озвучен в Национальном банке Украины (НБУ). Об этом говорится в инфляционном отчете Нацбанка за январь.

В отчете отмечается, что снижение мировых цен на нефть в 2023 году способствовало замедлению роста цен на топливо. Однако в следующем месяце стоимость может возрасти.

"Однако их ожидаемое повышение весной 2024 года и умеренное снижение в дальнейшем обусловят несколько быстрее подорожание горючего в этом году. Это будет иметь косвенное проинфляционное влияние и на стоимость транспортных услуг и отдельных товаров. В дальнейшем стоимость горючего стабилизируется благодаря постепенному понижению мировых цен на нефть", – прогнозируют в НБУ.

Как изменятся цены на газ и бензин?

В Украине средняяцена на автогаз в сетях АЗС составляет 27,06 грн/л. В дальнейшем прогнозируется, что стоимость будет стабильной, поскольку в страну ввезли достаточные объемы продукта.

"Что касается сжиженного газа, то по нему прогнозируем стабильность, поскольку, во-первых, для этого продукта "мертвый" сезон еще более "мертв", чем для бензина и дизеля. Это очень чувствительный к сезону продукт. Запасы очень большие, много привезли газа", – сказал эксперт топливного рынка и директор ООО "Консалтинговая группа А-95" Сергей Куюн.

В свою очередь цены бензина в Украине в январе снизились в среднем на 1 грн/л, но уже в ближайшие недели могут подняться на несколько гривен. Причина состоит в удорожании нефти в мире.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, водителям не советуют хранить дизельное топливо и бензин в пластиковых контейнерах, не предназначенных для этого. Они могут растворяться под влиянием химических веществ в горючем.

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